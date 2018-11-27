Türkiye turnuvasının provası Alanya’da 

MA1 Fıght Akademy’nin düzenleyeceği Muay Thai Alanya Alaaddin Keykubat Kupası Türkiye Geneli Açık Turnuva, 7,8,9 Aralık 2018 tarihlerinde Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Minikler, yıldızlar, alt ve üst gençler ile büyükler bay-bayan kategorilerinde gerçekleştirilecek turnuva Türkiye şampiyonasının provası niteliğine sahip olacak. Türkiye Muay Thai Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Mehmet Arzık, “Sporcularımızın büyük deneyim kazanacakları bu maçlara tüm kulüplerimizi bekliyoruz” dedi.