Türkiye stadyumlarıyla Almanya’yı geçti

Değerlendirme raporunda en dikkat çekici nokta Almanya’nın stadyumlarının güvenlik kriterlerini karşılamaması oldu. Türkiye, acil bir durumda stadyumların 8 dakikanın altında bir sürede boşaltılmasını garanti etti. Almanya ise stadyumları acil durumda 8 dakikanın altında boşaltacak altyapıya sahip değil.

ALMANYA KARABORSANIN ÖNÜNÜ AÇTI

Türkiye’nin Değerlendirme Raporu’nda Almanya karşısında önemli bir üstünlüğü de biletleme ve akreditasyon garantisi alanında yaşandı. Almanya, UEFA’ya biletlerin tekrar satılması ile ilgili garanti veremedi. Böylece Almanya’nın adaylık dosyasında karaborsanın önü açıldı.

Türkiye’yi Almanya karşısında avantajlı konuma getiren bir başka başlık da stadyum ücretleri oldu. Almanya, turnuva boyunca kullanılacak tüm stadyumları için UEFA para isterken, Türkiye ücretsiz stadyum ve stadyum personeli konusunda UEFA’ya yaklaşık 40 milyon euroluk bir tasarruf paketi sundu.