Türkiye Şampiyonu Alanya’dan

2018-2019 Okul Sporları Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda il bazında Antalya’yı temsil eden Alanya Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan Tutku Alara Murat 50 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu 

Türkiye Şampiyonu Alanya’dan
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2018-2019 Okul Sporları Kick Boks faaliyetleri kapsamında Bartın’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda Antalya birincileri olarak yarışmaya katılan Alanya Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinden Tutku Alara Murat 50 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. Yanı sıra Yusuf Tayyip Uygun 47 kiloda Türkiye 2’ncisi, Eylül Koymuş ise 55 kiloda Türkiye 3’ncüsü oldu. Alanya’nın gururu olan öğrencileri yürekten kutladığını ifade eden Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er “2018-2019 Okul Sporları Kick Boks Türkiye Şampiyonası Bartın’da gerçekleşti. Şampiyonada Antalya’mız ve Alanya’mızı Alanya Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan öğrencilerimiz temsil ettiler. Alanya’ya gururla döndüler. Öğrencilerimizden Tutku Alara Murat Türkiye Şampiyonu olurken, Yusuf Tayyip Uygun Türkiye 2’incisi, Eylül Koymuş ise Türkiye 3’üncüsü oldu. Öğrencilerimi ve emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2019, 14:30
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