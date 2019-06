Türkiye - Özbekistan maçı | CANLI ANLATIM | 02.06.2019

KARŞILAŞMADA ilk 11'ler şöyle:

TÜRKİYE: Sinan Bolat, M. Zeki Çelik, Emre Taşdemir, Çağlar Söyüncü, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Enes Ünal, Efecan Karaca, Merih Demiral, Yunus Mallı, İrfan Can Kahveci

ÖZBEKİSTAN: Eldorbek Suyunov, Farrux Sayfiyev, Anzur Ismailov, Davron Khashimov, Odiljon Hamrobekov, Quvondiq Roʻziyev, Odil Akhmedov, Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov, Yegor Krimets, Fozil Musayev

HAKEMLER: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic

CANLI ANLATIM

90' Türkiye'nin kazandığı penaltı atışını İrfan Can Kahveci kullandı. İrfan, topu kaleciye nişanlayarak penaltıyı kaçırdı.

90' Türkiye'de 21 numaralı İrfan Can Kahveci oyundan çıktı. Yerine 5 numaralı Emre Belözoğlu girdi.

68'Dorukhan Toköz, kaleyi cepheden gören noktadan sağ ayağıyla şutunu çekiyor ancak kaleci Eldorbek Suyunov topu iki hamlede kontrol ediyor.

66'Milli Takımımız'da iki oyuncu değişikliği birden gerçekleşiyor. Oğuzhan Özyakup yerini Abdülkadir Ömür'e, Enes Ünal ise Ozan Tufan'a bırakıyor.

65'Mehmet Zeki Çelik'in sağ kanattan ortasında Enes Ünal, ceza alanı içinden kafa vuruşunu yapıyor ancak top farklı şekilde yandan auta çıkıyor.

63' Gulom Urunov'un pasında savunmamızda Çağlar Söyüncü ile Merih Demiral birlikte aynı anda topa hareketlenince yaşanan anlaşmazlık sonrasında top bir anda Eldor Shomurodov'da kalıyor. Eldor Shomurodov, ceza alanı içinden istediği gibi vuruşunu yapamıyor ve top auta çıkıyor.

65' Türkiye'de 8 numaralı Oğuzhan Özyakup oyundan çıktı. Yerine 10 numaralı Abdulkadir Ömür girdi.

65' Türkiye'de 9 numaralı Enes Ünal oyundan çıktı. Yerine 20 numaralı Ozan Tufan girdi.

60' Özbekistan'da 18 numaralı Fozil Msayev oyundan çıktı. Yerine 19 numaralı Oston Urunov girdi.

57' Türkiye, Mehmet Zeki Çelik'in golüyle farkı 2'ye çıkardı 2-0

52'Kenan Karaman'ın pasıyla topla buluşan Enes Ünal, ceza sahası çizgisi üzerinden sağ ayağıyla şutunu çekiyor ancak savunmadan seken top kornere çıkıyor.

49'Farrukh Sayfiyev, ceza alanı sol çaprazından vuruşunu yapmak istiyor ancak kalesini zamanında terk eden Sinan Bolat, rakibine istediği vuruş şansını tanımıyor ve top auta çıkıyor.

46'Milli Takımımız, ikinci yarıya iki değişiklik yaparak başlıyor. Ömer Ali Şahiner, Efecan Karaca'nın yerine oyuna girerken, Kenan Karaman ise Yunus Mallı'nın yerine oyuna dahil oluyor.46' Türkiye Milli Takımı'nda 14 numaralı Efecan Karaca oyundan çıktı. Yerine 17 numaralı Kenan Karaman girdi.

46' Türkiye Milli Takımı'nda 19 numaralı Yunus Mallı oyundan çıktı. Yerine 6 numaralı Ömer Ali Şahiner girdi.

İlk yarı sona erdi.

İlk yarının sonuna oynanmamış süre olarak en az 1 dakika ilave ediliyor.

44'Sol kanatta topla buluşan Emre Taşdemir için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

43'Topla birlikte sol çaprazdan ceza alanı içine giren Oğuzhan Özyakup, sağ ayağıyla yerden vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri dönüyor.

39'Jaloliddin Masharipov'un sol kanattan ortasında Eldor Shomurodov, Emre Taşdemir'e rağmen kafa vuruşunu yapıyor ancak kalecimiz Sinan Bolat'ın kontrolünde top üstten auta çıkıyor.

37'Yunus Mallı, ceza alanı hemen dışı sol çaprazdan şutunu çekiyor ancak top savunmadan geri dönüyor.

36'Dorukhan Toköz, Kuvondik Ruziev'e arkadan kayarak yaptığı müdahale sonrasında sarı kart görüyor.

35'Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan İrfan Can Kahveci, sol ayağıyla etkili bir şut çıkarıyor ancak top az farkla üst direğin üzerinden auta çıkıyor.

34'Sağ kanattan İrfan Can Kahveci'nin güzel ortasında Yunus Mallı, arka direkte kafayla aşırtma bir vuruş deniyor ancak top kaleci Eldorbek Suyunov'da kalıyor.

32'Sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında Odil Ahmedov, sol kanattan ceza alanı içine ortasını yapıyor. Anzur Ismailov, kaleye sırtı dönük pozisyonda kafa vuruşunu yapıyor ancak top üstten auta gidiyor.

28'Odil Ahmedov, uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşünüyor ancak kalecimiz Sinan Bolat dikkatli ve sağına giden topu uzanarak kurtarmayı başarıyor.

24'Oğuzhan Özyakup'un pasıyla sol kanattan hareketlenen Emre Taşdemir, bekletmeden ortasını yapıyor ancak kaleci Eldorbek Suyunov tek yumrukla topu uzaklaştırıyor.

19'Rakiplerinden şık çalımlarla sıyrılan İrfan Can Kahveci, sağ çaprazdan ceza alanı içine girdikten sonra sağ ayağıyla şutunu çekiyor ancak top savunmadan geri dönüyor.

17' A Milli Futbol Takımımız, Mehmet Zeki Çelik'in attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti.

14'Enes Ünal, önü kalabalık olmasına rağmen ceza alanı içinden vuruşunu yapıyor ancak top Özbekistan savunmasından geri dönüyor.

13'Oğuzhan Özyakup, sol çaprazdan yerden vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri dönüyor.

11'Sağ çaprazdan ceza alanı içine giren Fozil Musaev, sağ ayağıyla yerden şutunu çekiyor ancak top yandan auta çıkıyor.

Maç başladı.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2019, 22:52