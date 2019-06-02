Türkiye-Özbekistan: Dev maça saatler kaldı!

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, Euro 2020 Elemeleri hazırlıkları kapsamında bu akşam Özbekistan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda ilk kez Alanyalı sporseverlerin karşısına çıkacak olan A Milliler, Özbekistan karşısında galibiyet elde etmek istiyor. Saat 21.00'de başlayacak olan mücadele öncesi tüm hazırlıklar ise tamamlandı.

GİŞELERDE KUYRUK VAR

A Milli Futbol Takımımızın Özbekistan ile yapacağı bu önemli randevu öncesi Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki tüm koltuklara Türk bayrağı bırakıldı. Müthiş bir coşkunun yaşanacağı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki dev maçın biletlerine ise ilgi oldukça yüksek. Passolig gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar, akşam tüm tribünleri dolduracağa benziyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2019, 16:33