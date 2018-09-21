Türkiye'nin UEFA EURO 2024 adaylık dosyası açıklandı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun UEFA EURO 2024'ü düzenlemek için hazırlayıp 26 Nisan 2018 tarihinde UEFA'ya sunduğu dosyada organizasyon ile ilgili stadyumlar, ulaşım, hukuki-mali konular ve teknik altyapı gibi 12 başlıkta tüm detaylar yer alıyor. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye'nin EURO 2024 dosyasında global bir adaylık vizyonu ortaya koyduğunu belirterek, "Yeni futbolseverlere ulaşmak, ticari gelirleri artırmak ve Avrupa futbolunun sınırlarını genişletmek temel hedeflerimiz. Devletimizin son yıllarda futbol altyapısına yaptığı yatırımlar sayesinde göz alıcı bir şampiyona düzenlemeye şimdiden hazırız" açıklamasını yaptı. Türkiye'nin yanı sıra diğer aday Almanya'nın dosyası da UEFA'nın sitesinde yayınlandı. EURO 2024'e ev sahipliği yapma hakkını kazanan ülke, 27 Eylül 2018 Perşembe günü UEFA'nın Nyon'daki merkezinde TSİ 15.45'te başlayacak törende açıklanacak.