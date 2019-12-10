Türkiye'nin Rusya zaferi
Antalya'da 7 ülkenin katıldığı Görme Engelliler IBSA Futsal Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, zorlu rakibi Rusya'yı 4-1 yenmeyi başardı
TÜRKİYE, Görme Engelliler IBSA Futsal B2 B3 (az gören) Dünya Şampiyonası'nda Rusya ile karşılaştı. Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk golünü Rusya'dan Maxim Agarin attı. İlerleyen dakikalarda oyunda dengeyi sağlayan milli takım, Faruk'un golleriyle devreyi 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıya atakla başlayan Türkiye, Faruk'un golüyle skoru 3-1 yaptı. Kendisinin ve takımının 3 golüne adını yazdıran Faruk, sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. Oyunda üstünlüğü ele geçiren ay yıldızlıların 4. golünü ise Hamdi röveşatayla kaydetti. Milli takım antrenörü Ali Genç yönetimindeki Türkiye B2 B3 Milli Takımı, maçı 4-1 kazandı. Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Japonya, İtalya, İspanya, Ukrayna ve Rusya yer alıyor. Ay yıldızlılar, madalya kazanmayı hedeflediği turnuvada bugün İtalya ile oynayacak. Milli takım, şampiyonadaki ilk iki maçında Japonya'yı 5-3 yendi, Ukrayna'ya 3-0 mağlup oldu. Şampiyona 13 Aralık Cuma günü sona erecek.
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