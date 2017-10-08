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'Türkiye'nin Rusya'ya gidememesi sürpriz değil'

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 10. ve son maçında sahasında Türkiye'yi konuk edecek Finlandiya'nın teknik direktörü Markku Kanerva, Türkiye'ye karşı kazanarak son maçlardaki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi

'Türkiye'nin Rusya'ya gidememesi sürpriz değil'

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 10. ve son maçında sahasında Türkiye'yi konuk edecek Finlandiya'nın teknik direktörü Markku Kanerva, Türkiye'ye karşı kazanarak son maçlardaki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi

08 Ekim 2017 Pazar 19:05
'Türkiye'nin Rusya'ya gidememesi sürpriz değil'
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KANERVA, karşılaşmanın oynanacağı Veritas Stadı'nda düzenlenen basın  toplantısına futbolculardan Joel Pohjanpalo ile katıldı.
 
Türkiye'nin, Dünya Kupası'nı kaybetse de güçlü bir takım olduğunun  altını çizen Kanerva, "Bir resmi maç ve tabii ki kazanmayı hedefleyeceğiz. Türk  takımı güçlü bunu biliyoruz. Türkiye güçlü olduğunu Antalya'daki maçta  göstermişti. Son üç maçımız çok iyi geçti. Umarım yarınki maçta da bu iyi  gidişimiz devam eder." dedi.
 
Hırvatistan'a karşı iyi bir maç çıkardıklarını ve uzatmalarda  attıkları golle beraberlik elde ettiklerini hatırlatan Kanerva, "Son 3 maçımızda  ortaya koyduğumuz futbol kendimize olan güvenimizi arttırdı. Hırvatistan maçında  iyi mücadele ettik. Türkiye'ye karşı daha iyi oynamak istiyoruz. Umarım yarın  planlarımız tutar ve sahadan galibiyetle ayrılırız. Kazanmak için her şeyi  yapacağız." ifadelerini kullandı.
 
 "Türkiye'nin Dünya Kupası'na gidememesi sürpriz değil"
 
Kanerva, "Türkiye'nin, Dünya Kupası'na katılamaması sizin için sürpriz  oldu mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
 
"Gruptaki 4 takım da Avrupa Kupası'ndan, Dünya Kupası eleme grubuna  geldi. Türkiye'nin Dünya Kupası'na gidememesi sürpriz değil. Dört takımdan ikisi  gidemeyecekti. Bunlardan ilki Türkiye oldu."
 
Fin teknik adam, takımda sakat oyuncu bulunmadığını da sözlerine  ekledi.
 
Pohjanpalo: "İyi gidişimize devam etmek istiyoruz"
 
Finlandiya Milli Takımı'nın hücum oyuncularından Joel Pohjanpalo da  Türkiye karşısında son maçlardaki çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti.
 
Son 3 maçta ortaya koydukları futbol ve aldıkları sonuçtan dolayı çok  mutlu olduklarını aktaran Pohjanpalo, "Hırvatistan'a karşı uzatmalarda gelen  beraberlik güvenimizi arttırdı. Takım olarak çok iyi mücadele ediyoruz. Bu maçı  da kazanarak, iyi gidişimize devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
2018 FİFA Dünya Kupası
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