Türkiye'nin gündemine oturan kadın, şehri terk etti: Burada yaşamam

TRABZONSPOR'UN geçen yaz Milan'dan transfer ettiği Jose Sosa'nın eşiyle ilgili ciddi bir problemi çıktı.

Özel uçakla getirtilen Carolina Alurralde, bir süre kaldığı şehri beğenmeyerek Trabzon'dan ayrıldı. Trabzon'da kesinlikle oturmayacağını belirten Carolina için yönetim İstanbul'da villa bulmak için seferber oldu. Durum Sosa'yı da rahatsız ederken eşini ikna etme çabaları sonuç vermeyen Arjantinli oyuncu sorunu bir an önce çözülmesini bekliyor.

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Yöneticiler İstanbul'daki villa arayışlarını sürdürürlerken, problemin nasıl aşılacağı merakla bekleniyor. Eşinin ikna edilmemesi halinde Sosa'nın ayrılık isteğinde bulunabileceğinden endişe ediliyor.