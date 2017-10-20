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Türkiye'nin gündemine oturan kadın, şehri terk etti: Burada yaşamam

Jose Sosa'nın Trabzonspor'la anlaşmasının ardından özel uçakla Trabzon'a gelen Carolina Alurralde, şehri beğenmeyerek İstanbul'a gitti

Türkiye'nin gündemine oturan kadın, şehri terk etti: Burada yaşamam

Jose Sosa'nın Trabzonspor'la anlaşmasının ardından özel uçakla Trabzon'a gelen Carolina Alurralde, şehri beğenmeyerek İstanbul'a gitti

20 Ekim 2017 Cuma 14:45
Türkiye'nin gündemine oturan kadın, şehri terk etti: Burada yaşamam
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TRABZONSPOR'UN geçen yaz  Milan'dan transfer ettiği Jose Sosa'nın eşiyle ilgili ciddi bir problemi çıktı.

Özel uçakla getirtilen  Carolina Alurralde, bir süre kaldığı şehri beğenmeyerek  Trabzon'dan ayrıldı.  Trabzon'da kesinlikle oturmayacağını belirten  Carolina için yönetim  İstanbul'da villa bulmak için seferber oldu. Durum Sosa'yı da rahatsız ederken eşini ikna etme çabaları sonuç vermeyen Arjantinli oyuncu sorunu bir an önce çözülmesini bekliyor.

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Yöneticiler  İstanbul'daki villa arayışlarını sürdürürlerken, problemin nasıl aşılacağı merakla bekleniyor. Eşinin ikna edilmemesi halinde Sosa'nın ayrılık isteğinde bulunabileceğinden endişe ediliyor.

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Bordo Mavili TakımTrabzonsporİstanbulCarolina
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