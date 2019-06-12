Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı! 4 büyükler kaçıncı sırada?

TÜRKİYE'NİN en değerli 100 markasının açıklandığı Brand Finance raporunda, Süper Lig kulüpleri de yer aldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un girdiği 100 markalık listenin tepesinde Türk Hava Yolları yer aldı. Spor kulüpleri arasında en değerli marka olarak Beşiktaş gösterildi.

Brand Finance'ın 12. kez açıkladığı Türkiye'nin en değerli markaları raporunda spor kulüplerinin yerleri de belli oldu. 2019 yılında Türkiye'nin en değerli 100 markası sıralamasında THY, 1,73 milyar dolarlık değeriyle zirvede yer aldı. Listenin zirvesinde Ziraat ve Garanti Bankası da ilk 3'te yer aldı.

SPOR KULÜPLERİNDE BEŞİKTAŞ ZİRVEDE

100 markanın yer aldığı listede spor kulüpleri arasında 107 milyon dolarlık değeriyle Beşiktaş zirvede yer aldı. Geçtiğimiz sezon başarısız bir sezon geçiren Fenerbahçe 89 milyon dolarlık değeriyle 41. sırada yer alırken, Galatasaray 60 milyon dolarlık değeriyle 49. sırada yer aldı. Trabzonspor ise 26 milyon dolarlık değeriyle 68. sırada gösterildi.

1- THY 1,73 milyar dolar

2- Ziraat Bankası 1,63 milyar dolar

3- Garanti Bankası 1,34 milyar dolar

4- Türk Telekom 1,18 milyar dolar

5- Turkcell 1,18 milyar dolar

6- İş Bankası 1,13 milyar dolar

7- Akbank 934 milyon dolar

8- Arçelik 837 milyon dolar

9- Yapı Kredi 647 milyon dolar

10- Ford Otosan 458 milyon dolar

38- Beşiktaş 107 milyon dolar

41- Fenerbahçe 89 milyon dolar

49- Galatasaray 60 milyon dolar

68- Trabzonspor 26 milyon dolar

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2019, 16:12