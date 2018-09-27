Türkiye neden Euro 2024'ü alamadı?

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2024'ün Türkiye'ye verilmemesiyle ilgili olarak "Türkiye'de düzenlemenin bazı riskleri vardı" açıklamasını yaptı

Türkiye neden Euro 2024'ü alamadı?
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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2024’ü düzenleme hakkının Almanya’ya verilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Yapılan oylamada Türkiye’ye 4 oy verilirken 12 oy alan Almanya, EURO 2024’ü düzenlemeye hak kazandı. Tören sonrasında açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Ceferin şöyle konuştu; “Prosedür şeffaftı. Oylama demokratik oldu. Her demokratik karar, haklı bir karardır. Söyleyebileceğim tek şey fantastik bir EURO2024 bekliyorum. Değerlendirme raporu sonucunda Türkiye’de düzenlemenin bazı riskleri vardı. Türkiye’nin insan hakları aksiyon planı eksikti. Otel kapasitesi limitliydi. Birçok şehir için bazı endişeler vardı.”

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2018, 17:58
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