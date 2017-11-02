Türkiye Kupasında eşleşmeler belli oldu

ZİRAAT Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri, bugün çekilen kurayla belli oldu. Galatasaray, Sivas Belediyespor ile, Fenerbahçe Adana Demirspor ile, Beşiktaş Manisaspor ile, Trabzonspor ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.
EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE:
Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor
Akın Çorap Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Ankara Demirspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
Galatasaray - Sivas Belediye Spor
Kahramanmaraş - Medipol Başakşehir
Demir Grup Sivasspor - Bucaspor
Beşiktaş - Manisaspor
Kayserispor - Eyüpspor
Kars 36 Spor - Gençlerbirliği
B.Ş.B Erzurumspor - Trabzonspor
Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor
Kardemir Karabükspor - İstanbulspor
Batman Petrol Spor - Atiker Konyaspor
Kasımpaşa - Boluspor
Adanaspor - Bursaspor
MAÇLAR 28 KASIM'DA BAŞLAYACAK
Kupanın 5. turunda müsabakalar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Turda ilk maçlar 28, 29 ve 30 Kasım'da, ikinci karşılaşmalar da 12, 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.
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