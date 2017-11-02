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Türkiye Kupasında eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası 5. Turunda eşleşmeler, çekilen kura sonrasında belli oldu

Türkiye Kupasında eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası 5. Turunda eşleşmeler, çekilen kura sonrasında belli oldu

02 Kasım 2017 Perşembe 15:32
Türkiye Kupasında eşleşmeler belli oldu
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ZİRAAT Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri, bugün çekilen kurayla belli oldu. Galatasaray, Sivas Belediyespor ile, Fenerbahçe Adana Demirspor ile, Beşiktaş Manisaspor ile, Trabzonspor ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE:

Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor

Akın Çorap Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Ankara Demirspor - Teleset Mobilya Akhisarspor

Galatasaray - Sivas Belediye Spor

Kahramanmaraş - Medipol Başakşehir

Demir Grup Sivasspor - Bucaspor

Beşiktaş - Manisaspor

Kayserispor - Eyüpspor

Kars 36 Spor - Gençlerbirliği

B.Ş.B Erzurumspor - Trabzonspor

Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor

Kardemir Karabükspor - İstanbulspor

Batman Petrol Spor - Atiker Konyaspor

Kasımpaşa - Boluspor

Adanaspor - Bursaspor

MAÇLAR 28 KASIM'DA BAŞLAYACAK

Kupanın 5. turunda müsabakalar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Turda ilk maçlar 28, 29 ve 30 Kasım'da, ikinci karşılaşmalar da 12, 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSivasGalatasarayTürkiye KupasıSpor
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