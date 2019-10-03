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Türkiye Kupası'nda rakip İnegölspor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu kura çekimi yapıldı. Kupaya bu turda dahil olan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un rakibi ise İnegölspor oldu

SPOR 03.10.2019, 12:32
Türkiye Kupası'nda rakip İnegölspor
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan Türkiye Kupası kura çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine 4. turda Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü de dahil oldu. Bu takımların yanı sıra 3. eleme turunu geçen 46 takım olmak üzere, toplam 54 takım 4. turda mücadele verecek.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak 4. tur maçları, 29, 30 ve 31 Ekim'de yapılacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor
Altınordu-Amed Sportif 
Niğde Anadolu-Antalyaspor
Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdare
Bayburt Özel İdare-Bursaspor
Kayserispor-Bayrampaşa
Başkent Akademi-Sivasspor
Fatih Karagümrük-Bandırmaspor
Eyüpspor-Konyaspor
Denizlispor-İçel İdmanyurdu
1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor
Erzurumspor-Bodrumspor
Vanspor-Sancaktepe
Kastamonuspor 1966-24 Erzincanspor
Gümüşhanespor-Samsunspor
Gençlerbirliği-Esenler Erokspor
Kırklarelispor-MKE Ankaragücü
İstanbulspor-Büyükçekmece Tepecikspor
Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe
Gaziantep Futbol Kulübü-Turgutluspor
Hekimoğlu Trabzon-Menemenspor
Göztepe-Sivas Belediyespor
Payasspor-Manisaspor
Altay-Görelespor
Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor
Adanaspor-Diyarbekirspor
Kemerspor 2003-Kasımpaşa

#Ziraat Türkiye Kupası #İNEGÖLSPOR #Aytemiz Alanyaspor
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2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
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1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
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4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
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16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
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2. Granada 7 14
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4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
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19. Mallorca 7 4
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