Türkiye - İzlanda maçı hangi kanalda | Türkiye - İzlanda maçı ne zaman

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımımız, gruptaki 9. mücadelesinde İzlanda'yı Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlıyor. Son olarak Fransa'yla deplasmanda 1-1 berabere kalarak gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj elde A Milli Futbol Takımımız, İzlanda önünde Euro 2020 biletini kapmak için hesap yapıyor. Kritik maç saat 20.00'da başladı.



İLK 11'LER



Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz.



Türkiye'nin yedekleri: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Hasan Ali, Emre Belözoğlu, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Ömer Bayram, Deniz Türüç, Enes Ünal.



İzlanda: Halldorsson, Palsson, R. Sigurdsson, Arnason, A. Skulason, B. Bjarnason, G. Sigurdsson, Traustason, Bödvarsson, Finnbogason, Sigthorsson.



H Grubu'nda Puan Durumu



1- Türkiye: 19p

2- Fransa: 19p

3- İzlanda: 15p

4- Arnavutluk: 12p

KANAL: TRT 1

SAAT: 20.00