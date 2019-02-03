Türkiye Golf Turu 1. ayağı sona erdi

TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir golf kulübünde düzenlenen 1. ayak müsabakalarının son gününde erkekler kategorisinde National AGGA Kulübü'nden Taner Yamaç 207 gross skor (-6) ile birinci olurken, Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan ile Serik BGA'dan Ali Altuntaş 212 gross skorla (-1) ikinciliği paylaştı. Kadınlarda ise İGGA'dan Begüm Yılmaz 225 gross skor (12) ile birinci oldu. National BGK'dan Petek Peker 226 gross skorla (13) ikinci, Kemer Golf Kulübü'nden Zeynep Ergelmiş ise 231 gross skorla (18) üçüncülüğü elde etti. TGF Türkiye Golf Turu 1. ayak müsabakalarında 7 golf kulübünden 9'u kadın 27 sporcu yarıştı. 2. ayak müsabakaları 15-17 Şubat tarihlerinde Muğla'da oynanacak TGF Türkiye Golf Turu 10 ayaktan oluşacak. Bunun sonunda ilk 3 sırayı alacak kadın ve erkek sporcular Avrupa müsabakalarında Türkiye'yi temsil edecek.