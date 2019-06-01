Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı belli oldu!

TÜRK futbolunda yeni dönem başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda 174 oy alan Nihat Özdemir, TFF’nin yeni başkanı seçildi.

NİHAT ÖZDEMİR’İN LİSTESİNDE OLANLAR

Servet Yardımcı

Mehmet Baykan

Erdal Bahçıvan

Erhan Kamışlı

Yılmaz Büyükaydın

Ali Düşmez

Mustafa Çağlar

İsmail Erdem

Mustafa Hacıkerimoğlu

Nuri Akın

Eşref Selim Soydan

Hasan Yıldırım Akıncıoğlu

Onur Alkın Kalkavan

Hamit Altıntop

YEDEK LİSTE: Mete Düren, Ensar Saral, Şahin Kartal, İbrahim Şahinkaya, Kamuran Yazıcı, Mustafa Bozbağ, Fatih Maden, Mehmet Serdar Binnet, İsmail Ergüneş, Yakup Şimşek, Şevki Bostan, İlyas İleri, Cevat Ay, İnanç Erol

– TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir’in açıklamaları;

“Hepimizin bildiği gibi sayın Yıldırım Demirören 7 yıl boyunca Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunduktan sonra görevinden ayrıldı. Kendisine futbol ailesi adına teşekkürü bir borç biliyorum. Ankaragücü’nün ardından, Fenerbahçe’de uzun yıllar spor yöneticiliği yaptım. Türk futbolunu hak ettiği seviyeye yükseltmek, temel hedefim olacaktır. Ben futbolun Nihat Ağabeyi olarak, 4 yıl boyunca Türk futbolunu yönetmeye talibim.”

“HUZURU BOZMAMANIN ŞARTI ADALET ARARKEN ADİL OLMAKTAN GEÇER”

“Tecrübemle, bilgimle, tüm enerjimle Türk futboluna hizmet etmek istiyorum. Futbol her toplum için hepimizin bildiği gibi milli bir değerdir. Ve bu değeri de korumamız gerektiğine yürekten inanıyorum. Bunun için de öncelikle barış, hoşgörü ve huzur ortamının bozulmaması şarttır. Bunun yolu da adalet ararken adil olmaktan geçer. Lefter’ler, Can’lar, Metin’ler, Baba Hakkı’lar gibi olmaktan geçer. Bunun için de öncelikle Türk futbol ailesini sağduyuya çağırıyorum.

“EN FAZLA ÖNEM VERECEĞİMİZ KONU LİYAKAT”

“Kurullarımızda çalışacak arkadaşlarımızı belirlerken de en fazla önem vereceğimiz konu liyakat konusudur. Layık olan arkadaşlarımızı bu görevlere getirmeye çalışacağız. Sponsorluk gelirlerimizin arttırılması için etkin bir çalışma ortamı yaratacağız. UEFA’da olduğu gibi yeni bir organizasyon şeması ile yola devam etmek istiyoruz.”

“5 BÜYÜK ÜLKEYİ ARAŞTIRMAK İÇİN KOMİTE KURACAĞIZ”

“5 büyük futbol ülkesinin çalışmalarını yakından araştırmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili olarak bir komite kurmayı planlıyoruz. Bu komiteye yönetim kurulumuzdan, MHK’dan, kulüp lisans temsilcilerimizden ve hatta basınımızdan da değerli arkadaşları almayı planlamaktayız. Bu komitenin raporuna göre de MHK’nin 3 yıllık master planını yapıp bunu da kamuoyuna sunmayı hedeflemekteyiz”

YILDIRIM DEMİRÖREN YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu Ankara’da devam ediyor.

JW Marriott Otel’de yapılan genel kurulda TFF Başkanları ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 dönemiyle ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi.

Yıldırım Demirören, 28 Şubat’ta TFF Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Başkanlık görevini genel kurula kadar vekaleten Hüsnü Güreli yürütmüştü. Genel kurulda ayrıca 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi bütçe tasarısı ile talimatı ve bütçe uygulama esasları görüşüldü. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için TFF Yönetim Kurulu’na yetki verildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 14:45