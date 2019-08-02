Türkiye Futbol Federasyonu ve Digitürk, Süper Lig karşılaşmalarının yayını için anlaşmaya vardı

ANLAŞMANIN taraflar için hayırlı olmasını dileyen TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Yayıncı kuruluşumuz olan beIN SPORTS'la 2019-2020 sezonunun maç yayınlarıyla ilgili yapılan anlaşmanın detaylarıyla ilgili 2 aydan beri yaptığımız görüşmeleri bugün sonlandırdık ve şu anda da imza aşamasına geldik. 2019-2020 yılı için geçerli olan sözleşmemizin ek maddelerini imza altına alacağız. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Bu iki aylık süre içerisinde çok seri toplantılar yaptık. Neredeyse 14 adet toplantı gerçekleştirdik. Bazı toplantılarda ben ve arkadaşlarım varken, bazı toplantılarda da Kulüpler Birliği'nden bazı arkadaşları toplantılara davet ettik ve görüşmelerimizi sürdürdük. Gerçekten çok önemli bir mesai harcayarak bugün bu noktaya gelmiş bulunmaktayız. Burada emeği geçen başta beIN SPORTS yöneticileri Yousef Al-Obaidly ve Saad Saleh Al-Hudaifi'ye can-ı yürekten teşekkür ederim. Bunun yanında Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri, başta Göksel Gümüşdağ olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim emeklerimiz kadar onların da çok büyük destekleri ve emekleri olduğunu burada ifade etmek istiyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. İnşallah beIN SPORTS büyüdükçe, geliştikçe Türk futboluna katkıları daha da artacaktır. Türk futbolunun markalaşması sonucunda da hem onlar hem de futbol ailesi daha çok kazanacağız. Hem de daha çok futbolcu yetiştireceğiz, altyapıya önem vereceğiz, yeni Türk sporcular yetiştirerek bunu neticelerini Türk Milli Takımında da göreceğiz. İnşallah bu birlikteliğimiz, stratejik ortak olarak kabul ettiğimiz beIN SPORTS ile ilişkilerimiz artarak devam edecektir. Türk futboluna hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

YOUSEF AL-OBAİDY: BURADA OLMAKTAN MEMNUNUZ

Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly ise anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Öncelikle TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir'e, TFF 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı ile TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı'ya, Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Fikret Orman ve Başakşehir Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'a destekleri için teşekkür ederim. Son birkaç aydır görüşmelerimiz biraz süre alsa da bu anlaşma ile TFF ile yayıncı kuruluşun çalışmalarını devam ettiriyor. Bu anlaşma, Türkiye Futbol Federasyonu ve beIN SPORTS'un uzun yıllar birlikte çalışmaya devam edeceğini ortaya koyuyor. Daha da uzun süre burada kalmak istiyoruz. Biz burada olmaktan memnunuz. Aynı zamanda böyle bir futbol ligini yurt dışında da yayınlayacağımız için çok mutluyuz. Bu stratejik ilişkiyi dünya üzerinde bir çok ülkede yaygınlaştırarak devam ettireceğiz. Bu anlaşma ile beraber Türk futbolunun ve Türk kulüplerinin temellerini daha da sağlamlaştırıp iyileştirmeye odaklanmalıyız. Burada olduğumuz için gurur duyuyoruz. Herkese teşekkürler" şeklinde konuştu.