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Türkiye Futbol Federasyonu, 3 kulübün puanını resmen sildi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ulusal Lisans kriterlerini tamamlayamayan 1. Lig ekipleri Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'a 3 puan silme cezasını uyguladı.

SPOR 17.10.2019, 15:15
Türkiye Futbol Federasyonu, 3 kulübün puanını resmen sildi!
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu, 1. Lig ekipleri Bursaspor, Osmanlıspor ve Eskişehirspor'un 3 puanını sildi. TFF, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yapılan son değerlendirme sonrası 8 kulübün 3'er puanını sildi.Türkiye Futbol Federasyonu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yapılan değerlendirme sonrası; TFF 1. Lig'den Bursaspor, Eskişehirspor, Osmanlıspor ve TFF 2. Lig'den Elazığspor, Kardemir Karabükspor, Sakaryaspor, Şanlıurfaspor ve Uşak Spor'un 3'er puannı sildiğini açıkladı.

#Türkiye Futbol Federasyonu #bursaspor #Eskişehirspor #Osmanlıspor
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