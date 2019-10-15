Türkiye Fransa sınırını geçti! 1-1
EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8’inci maçında Türkiye, Fransa’nın konuğu oldu. Mücadele 1-1’lık skorla sona erdi
SPOR 14.10.2019, 23:37 15.10.2019, 01:55
ALANYASPOR'UN eski yıldızı Merih Demiral ise kestiği toplarla çok kritik atakları ve mutlak gol pozisyonunu önledi.
MİLLİLERE TAM DESTEK
A Milli Futbol Takımı’nı Fransa’ya konuk olduğu mücadelede Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkanvekilleri Mehmet Baykan ve Erdal Bahçıvan ile TFF Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Erdem ve Selim Soydan da yalnız bırakmadı.
STAT: Stade de France
FRANSA: Mandanda - Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Sissoko, Tolisso, Coman, Griezmann, Matuidi, Yedder
TÜRKİYE: Mert - Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Okay, Mahmut, Ozan, İrfan, Kenan, Burak
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