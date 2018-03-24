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Türkiye'de ilk kez Video Yardımcı Hakem kullanılacak

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Antalya'daki özel milli maçlarda ilk kez online VAR kullanılacağı açıklandı

Türkiye'de ilk kez Video Yardımcı Hakem kullanılacak

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Antalya'daki özel milli maçlarda ilk kez online VAR kullanılacağı açıklandı

24 Mart 2018 Cumartesi 20:01
Türkiye'de ilk kez Video Yardımcı Hakem kullanılacak
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FIFA kokartlı Türk hakemlerinin yöneteceği, Antalya'da oynanacak Finlandiya-Malta ve Azerbaycan-Makedonya özel milli karşılaşmalarında, Türkiye'deki bir müsabakada ilk kez çevrim içi Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması yapılacak.

DOĞRUDAN İLETİŞİM KURULABİLECEK
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye'de şu ana kadar VAR ile ilgili çevrim dışı ve çevrim içi çalışmalar gerçekleştirildi.

FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) izinleri alınarak Türk hakemlerin düdük çalacağı iki müsabakada, hakemin VAR hakemi ile doğrudan iletişim kurabildiği çevrim içi uygulama yapılacak.

HALİS ÖZKAHYA KULLANACAK
Hüseyin Göçek'in yöneteceği Finlandiya-Malta maçı 26 Mart Pazartesi Antalya Gloria Sports Arena'da saat 19.00'da oynanacak. Yardımcı hakemlik görevini Serkan Olguncan ve Mustafa Emre Eyisoy'un yapacağı müsabakanın 4. hakem ise Alper Ulusoy olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Halis Özkahya ve Yardımcı Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak ise Ali Palabıyık görev alacak.

Antalya Mardan Stadı'nda 27 Mart Salı günü saat 19.00'da başlayacak Azerbaycan-Makedonya müsabakasında ise Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Ali Palabıyık ise 4. hakem olarak görev alacak. Bu maçta Cüneyt Çakır VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR görevini üstlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeVideo Yardımcı Hakem
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