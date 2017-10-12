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'Türkiye'de bisiklet kabuklarından kurtuldu'

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Fethiye - Marmaris etabının sonuçlanmasının ardından Doğan Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu

'Türkiye'de bisiklet kabuklarından kurtuldu'

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Fethiye - Marmaris etabının sonuçlanmasının ardından Doğan Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu

12 Ekim 2017 Perşembe 19:35
'Türkiye'de bisiklet kabuklarından kurtuldu'
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TURUN 3'üncü etabını kazasız belasız tamamladıklarını söyleyen Küçükbakırcı, "Yolda bayağı riskli yerler vardı, bir sıkıntı olmadan oraları aştık" dedi.

"En büyük teşekkür Marmaris halkına" diyen Küçükbakırcı, "İlk 2 etapta da ilgi gördük, ancak Marmaris'teki kadar büyük bir ilgiyle karşılaşmadık. Bisiklet organizasyonunu Marmaris çok hak ediyor. Bunları gözardı etmeyip, birkaç organizasyonu Marmaris'e kaydıracağız" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE BİSİKLET KABUKLARINDAN KURTULDU"

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'yla ilgili değerlendirmelerde bulunan başkan, "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun önemli bir özelliği, dünya kategorisinin en üst sıralarında yer alması. Çok önemli takımlar var, bu takımların Türk takımlarına karşı yarışması, Türkiye'de bisikletin kabuklarından kurtulduğunu gösteriyor. İlk 10 içerisinde bir ve Türkiye Güzellikleri Mayosu'nu koruyan bir sporcumuz var. Biz genel klasmandan daha çok etaplara oynuyoruz. Mayomuzu korumaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki etaplardan 1-2'sini alacağız. Hedefimiz bu. Bunun için her şeyin denk gelmesi lazım. Bazen çok iyi gidip, sonda yaptığınız bir hata yüzünden 10-20 sıra geriye düşebiliyorsunuz. Biz de inşallah şansımızın yardımıyla kürsüye çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Buraya geliş iddialarının, Fransa Bisiklet Turu'nda yarışabilecek bir takım kurmak olduğunu söyleyen Erol Küçükbakırcı, "Ben 2 defa Fransa Bisiklet Turu koştum. Bizim arkadaşlarımızdan önümüzdeki sene bir dünya takımı kuracağız. Belki bu bir lokomotif olacak, bir iki takım daha kurulur" dedi.

"BU TUR SAYESİNDE TÜRKİYE, 2 MİLYAR İNSANA ULAŞIYOR"

Son olarak 53'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun gelişimine değinen başkan Küçükbakırcı, "53'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bir diğer özelliği ise, Eurosport'un 2'nci kanalında yayınlanan ve 485 milyon konuta giren bir organizasyonken, bu sene Eurosport'un 1'inci kanalında yayınlanıp 700 milyon konuta girecek olması. Bu da yaklaşık 2 milyar insanın ülkemizi izleyebilmesi için güzel bir fırsat. Bu güzellikleri birlikte yaşıyoruz. Kalan 3 etap da güzel bir mücadele içerisinde geçer umarım. Tüm sporculara başarılar" diyerek sözlerini noktaladı.

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