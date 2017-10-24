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Türkiye-Arnavutluk maçı Antalya Stadyumu'nda oynanacak

Türkiye'nin Arnavutluk ile 13 Kasım'da oynayacağı hazırlık maçına Antalya Stadyumu ev sahipliği yapacak

Türkiye-Arnavutluk maçı Antalya Stadyumu'nda oynanacak

Türkiye'nin Arnavutluk ile 13 Kasım'da oynayacağı hazırlık maçına Antalya Stadyumu ev sahipliği yapacak

24 Ekim 2017 Salı 09:21
Türkiye-Arnavutluk maçı Antalya Stadyumu'nda oynanacak
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TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı'nın, 13 Kasım Pazartesi günü  Arnavutluk ile karşılaşacağı özel maç,  Antalya'da oynanacak.

ANTALYA'DA 6.MAÇ

Antalya Stadyumu'nda oynanacak özel maçın başlama saati ise 20.30 olarak açıklandı.  Arnavutluk mücadelesi, A Milli Takım'ın  Antalya Stadyumu'nda oynadığı 6'ncı maç olacak.

33 bin seyirci kapasitesi bulunan stadyum,  Türkiye'nin 2-1 kazandığı  İsveç, 1-0 galip geldiği  Karadağ, golsüz berabere kaldığı  Rusya, 2-0 kazandığı  Kosova ve 2-0 kazandığı  Finlandiya maçlarına ev sahipliği yapmıştı.

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Türkiye-Arnavutluk MaçıTürkiyeRnavutlukAntalya StadyumuA Milli Futbol Takımı
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