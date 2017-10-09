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Türkiye Ampute Milli Takımı şampiyon oldu

Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında İngiltere ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz sahadan 2-1 galip ayrılarak Avrupa Şampiyonu oldu

Türkiye Ampute Milli Takımı şampiyon oldu

Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında İngiltere ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz sahadan 2-1 galip ayrılarak Avrupa Şampiyonu oldu

09 Ekim 2017 Pazartesi 20:09
Türkiye Ampute Milli Takımı şampiyon oldu
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TFF'NİN "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında İngiltere ile karılaştı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 2-1 Türkiye'nin üstünlüğü ile son buldu. Bu sonuçla Türkiye, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyon oldu. 

Ay-yıldızlı ekibin gollerini 25'inci dakikada Ömer Güleryüz ve 50+3'üncü dakikada Osman Çakmak kaydederken, İngiltere'nin golünü 50'nci dakikada Westbrook attı. 

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Son Güncelleme: 09.10.2017 20:39
Anahtar Kelimeler:
türkiye ampute milli takımı şampiyon oldu
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