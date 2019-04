Türkiye Alanyaspor'u konuşuyor! Bakın ünlü yazarlar ne diyor?

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından, "Herkesin hemfikir olduğu sorunlar var. Sorunları bir tarafa bırakıp çok hızlı bir şekilde önümüzdeki birkaç maça odaklanıp rahatlamak zorundayız" dedi.

Bu maçın ardından spor yazarları değerlendirmelerde bulundu.

Rüştü Reçber

Bu maçın Fenerbahçeli futbolcular açısından mazereti yoktu. Hepsinin, tarihi hezimetten kurtardığı için kaleci Harun’a teşekkür etmeleri lazım. Alanyaspor’u yabana atmamak gerek. Sergen Yalçın geldikten sonra sahalarında mağlubiyet yüzü görmedikleri gibi, ligin tepesindeki 4 takım da Alanyaspor’u kendi sahasında yenemedi. Alanyaspor bu kadar iyi netice alırken ortaya koyduğu futbol ve oyun anlayışı takdir edilecek boyuttaydı.. Sahaya bakınca, Fenerbahçe’de önemli eksikler vardı. ‘Bu eksikler oyunlarını nasıl etkiledi?’ diye soracak olursanız, bir hayli etkiledi. En barizinden Ayew’in o mevkinin adamı olmadığını gördüm. Hadi Mehmet Topal’ı geçiyorum (emniyet için geride kalabilir); Tolgay ve Eljif varken Valbuena’nın topu ileriye taşımak ve oyun kurmak için orta alana gelmesini çözemedim..

VALBUENA iSTEKLi AMA...

Mathieu Valbuena gayretli, çok şeyler yapmak istiyor ama yerini çok fazla kaybetmesi zaman zaman sorun çıkarıyor. Fenerbahçe’nin istediği oyunu kurgulamayışının en önemli nedeni Alanyasporlu futbolcuların sahadaki pozisyonlarıydı. Fenerbahçe’deki pas hatalarının ve oyunu ileriye taşıyamamalarının sebebi de buydu. Geriden oyuna katılacak ve dengeleri bozabilecek bir isim sahada devreye girmeyince kısır olan hücum hattı öylece kaldı. Defansta ve orta sahada yapılan basit hatalar, kalesinde çok tehlike yaşamasına neden oldu. Bu pozisyonlarda gol yenmediyse sebebi de kaleci Harun’dur. Alanyaspor neden sahasında yenilmediğini dün sahadaki oyun gücüyle kanıtladı. Oynarken keyif alan, izleyenlere tempolu futboluyla seyir zevki veren bir takım. Ne yaptıklarını biliyorlar. ‘Fenerbahçe nasıl etkisiz hale getirilir?’ sorusunun cevabını da iyi çalışmışlar. Bizlere sahada kendisinden emin bir takım görüntüsü izlettirdiler.

HER TÜRLÜ HÜCUM VARDI

Alanya ilk yarı boyunca üstündü hele ilk 45’in sonlarında öyle müthiş bir baskı kurdular ki, istedikleri golü bulamalarının dışında her mükemmeldi. Alanyaspor bu süreçte Fenerbahçe kalesine istediği her şekilde hücum etti. Şutla geldi, göbekten top yaparak geldi, kanattan geldi. Kısacası futbolun her türlü hücum versiyonunu bizlere gösterdi.

OZAN TUFAN İÇİN SERGEN YALÇIN’A TEŞEKKÜR EDİYORUM

Alanyaspor’un sadece hücumda değil, savunmada da ne kadar iyi bir takım olduğunu gördük. Takım savunma anlayışının uygulanmasını, presin ne zaman ve nasıl yapılacağını adeta ders verir gibi gösterdiler. Aradıkları golü Efecan’la buldular, yetmedi daha fazla atmak için çalıştılar, çabaladılar. Dün akşamki maçın Fenerbahçeli futbolcular açısından mazereti yoktu. Alanyaspor’a saha cevap veremediler, rakiplerinin oyununu kabullendiler.

FENERBAHÇELİLERİ SEVİNDİRDİ

Evet, maça ortak olmak için birkaç pozisyon buldular ama onları da değerlendiremediler. Fakat öyle anlar yaşadılar ki, Alanyaspor karşısında çok çok çaresiz kaldılar.. Aslında hepsinin, tarihi hezimetten kurtardığı için Harun’a teşekkür etmeleri lazım. Alanyaspor sonucu farklı olabilecek bir maç oynadı. Belki skor bu seviyede kaldı ama haklarını vermek gerekir; müthiş oyunlarını görsel futbol şovuyla sundular. Ozan Tufan’ı bu noktaya getiren Sergen Yalçın hocaya şahsen teşekkür ederim. Maçta 3 kişinin yaptığını yaptı. Orta alanda savunma yaptı, topu rakip sahaya taşıdı ve üstelik bir de tehlikeli bölgede gol aradı. Bunu yapmak öyle basit değildir. ‘Seneye ben de Fenerbahçe’deyim’ mesajını veren Ozan’ın bu performansının tüm Fenerbahçelileri mutlu ettiğine inanıyorum.

Uğur Meleke

Alanya birkaç yıldır orta sahada Taha-Sackey-Ceyhun-Maniatis tipinde savaşçı oyuncuların üçüne birden görev verirken, Sergen Yalçın dün bu tipte tek futbolcuyla çıktı sahaya. Orta sahada tek savaşçı Sackey idi, Ozan ve Villafanez yaratıcı kontenjandan oynadılar. Aslında Sergen Yalçın’ın hakkını uzun zamandır teslim etmek istiyordum, yani Alanya’nın dün oynadığı mükemmel futboldan ve sonuçtan bağımsız bir övgü bu. Yalçın, belki ününü sezon ortası aldığı takımları kümede tutarak elde etti ama yöntemi, diğer “cankurtaran” tipi teknik adamlardan çok farklı. Biz orta sınıf takım hocalarının merkezi sertleştirme yöntemine alışığız mesela. Kışın göreve gelirler, orta sahaya sonsuz ön libero dizerler. Birinci dakikadan itibaren hunharca dövüşürler. Hem Süper Lig’de bir milyon faulün karşılığında ancak bir sarı kart çıktığı için, hem de yeni hoca gelince koşmaya başlayan ihanetçi futbolcuların yarattığı farkla kısa vadede bir çıkış yakalarlar. Ancak uzun vadede kalıcı olmaz bu.Sergen Yalçın’ın yöntemiyse ezber bozan cinsten. Gittiği takımlarda orta sahayı sertleştirmek bir yana, yetenek dozajını artırıyor merkezde. Alanya birkaç yıldır orta sahada Taha-Sackey-Ceyhun-Maniatis tipinde savaşçı oyuncuların üçüne birden görev verirken, Sergen Yalçın dün bu tipte tek futbolcuyla çıktı sahaya. Orta sahada tek savaşçı Sackey idi, Ozan ve Villafanez yaratıcı kontenjandan oynadılar. Ayrıca Sergen Hoca bu “sekiz numara” havuzu için de hazıra konmadı, dün Villafanez’i, daha önce de Djalma ve Fernandes’i zorladı o şekilde oynamaya.Cankurtaran tipli hocaların çok sevdiği bir başka yöntem de, stoper tipli beklerdir. O bekler güvenilirdir, alan sadakatleri yüksektir, asla eksik bırakmazlar seni. Oysa Sergen Yalçın’ın Fenerbahçe’yi yıkan iki adamı, bekler Baiano ve N’Sakala idi. Yine Süper Lig’in kanseri olarak nitelendirebileceğimiz bu gezgin hocalar, “stratejik faul”e bayılırlar. Rüyalarında sürekli küçük faullerle atak keserler! Dün Alanya ilk yarıyı yalnızca 2, yetmiş dakikayı da 3 faulle geçti. Fenerbahçe’ninse 11 faulü vardı o sırada. Dün gündüz Okan Buruk, akşam da Sergen Yalçın, kendilerinden bir önceki jenerasyonun devleri sayılabilecek Abdullah Avcı ve Ersun Yanal’ı taktiksel olarak mat ettiler. Gelecek için çok umut verici bu.

YAKIN TARİHİN EN KÖTÜ FENERBAHÇE’Sİ

Fenerbahçe bu sezon 16 transfer yaptı, dün sadece üçü ilk 11’de başladı: Harun, Serdar ve Tolgay... 30 yıldır Süper Lig’i yakından izliyorum, sanırım benim seyrettiğim en kötü Fenerbahçe kadrosu bu. Giuliano, Souza ve Fernandao’dan gelen 26 milyon Euro çok kötü kullanıldı ve ortaya böyle sıradan bir Fenerbahçe takımı çıktı doğrusu. Fenerbahçe’nin mevcut oyuncu kadrosunu üç gruba ayırabilirim: Vasatlar, kötüler ve çok kötüler... Andre Ayew’in Nisan 2018’deki Swansea performansından sonra Nisan 2019’da Türkiye’nin bir büyük takımında santrfor rolünde oynuyor olması, dünyadaki tüm genç futbolculara umut olacak cinsten! Gençler umutsuzluğa kapılmayın, iyi bir menajer ve kötü bir sportif direktör sayesinde siz de hayal bile edemeyeceğiniz bir kariyer yapabilirsiniz.

ERSUN YANAL’I TANIYAMADIM

İlk yarıyı Alanya şutlarda 11-2, kornerlerde 4-2 üstün kapadı. Fenerbahçe 45 dakika mahkum oynadı, 29 uzaklaştırma ve şansın yardımıyla içeriye beraberlikle gitti. Ve ikinci yarıya çıkarken sadece Sadık vardı kenarda! Bu mahkum oyunun ardından isyan etmelisiniz tüm hücrelerinizle oysa. 2 canavar sokmalısınız oyuna.

MAÇIN DETAYI

İlk yarının sonunda koşu mesafesi çizelgesinde ilk altı sırada Fenerbahçelilerin olması, Alanyaspor’un en çok mesafe kat eden oyuncusunun (Efecan’ın) bile Valbuena’dan az koşması takdire değer. Çünkü 45 dakika boyunca topu dolaştırıp, Fenerbahçeliler’i koşturdular aralarında.



MAÇIN TAKTİĞİ



Önceki gün Kayserispor, Galatasaray karşısında ilk 10 dakikada tam 7 faul yaptı. Maça dövüşmeye çıkmışlardı adeta. Alanyaspor’sa Fenerbahçe karşısında birinci dakikadan itibaren önde pres yaptı. Ve koca devreyi 2 faulle kapadı. Maçta farkı, Sergen Yalçın’ın hücum pres stratejisi belirledi.

MAÇIN GURURU

Alanyaspor'un 1-0 öne geçtikten sonra bile o dakikaya kadarki oyunundan taviz vermemesi. Sergen Hoca’nın, birçok meslektaşının yaptığı gibi takımını geriye çekip rakibine otomatik hücum şansı vermemesi. Çünkü sahada tek bir top var, o sizde olursa rakibiniz oynamak için başka bir top bulmalı!



MAÇIN KÖTÜSÜ



Sahada çok fazla kötü vardı: Isla, son haftalarda futbolu bırakmış gibi. Ya da futbol onu bıraktı. Eljif’in yanlış faul tercihleri korkunç. Ama kötülerin en kötüsü olarak İsmail’i kürsüye çıkarmak istiyorum ben. Uzun zamandır bir maçta verdiği kararların tümü yanlış olan başka bir oyuncu izlememiştim.



Maçın adamı: VILLAFANEZ

Mehmet Demirkol

Reaksiyon yok, kalite yok, hırs yok, en önemlisi plan yok. Fenerbahçe bu ligin en tahmin edilemez takımı. Deplasmanda kazanamayacağını tabii ki tahmin ediyorsunuz. Ya da kolay gol atamayacağını. Ya da dünkü Harun performansı bunun dışında kalsa da kolay gol yiyeceğini. Ama oyununu tahmin etmek olanak dışı. 2 hafta önce skordan bağımsız olarak Ankaragücü karşısında oynanan oyun tüm hatalarına rağmen övgüye değerdi. Dün izlediğimiz ise üzülerek söylüyorum ‘düşse çıkamaz’. Fenerbahçe’nin bir sonraki maç değil, 5 dakika sonra ne oynayacağı belli değil. Dün Soldado’nun yokluğunda topu önde tutamayıp, Valbuena ve Tolgay’ın top kayıpları sürekli olarak gelince hiçbir şey oynayamadılar. Alanya’nın hızlı ve efektif geçiş oyunu tarihi bir hezimeti getirebilirdi. Cisse’nin kötü performansı bunu engelledi. Çok acıklı ama Fenerbahçe sevinmeli.