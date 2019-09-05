Türkiye A Milli Basketbol Takımı turnuvaya veda etti: Çekya'ya 91-76 kaybetti

TÜRKİYE A Milli Basketbol Takımı, 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası E Grubu 3. maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk çeyreği Çekya'nın 22-16 üstünlüğüyle sona erdi.2. çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, Türkiye ilk kez Ersan'ın 3 sayılık basketiyle 27-26 öne geçti. Üst üste basketlerle tekrar üstünlüğü ele geçiren Çekya, devre arasına 43-35 önde girdi.Türkiye, 3. çeyreğe 8-0 seriyle başlayarak skora 43-43 denge getirdi. Daha sonra Çekya art arda bulduğu basketlerle tekrar öne geçti ve Türkiye final periyoduna 66-60 geride girdi. 4. çeyreğe Cedi Osman'ın 3 sayılık basketiyle başlayan Türkiye, farkı 3'e indirdi. Çekya maçın sonuna kadar üstünlüğünü korudu ve maçı 91-76 galip tamamlayarak üst tura yükseldi.Bu sonucun ardından Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası'na veda etti.

'2 GÜN ÖNCE TARİHİ BİR OLAYA İMZA ATACAKTIK, BUGÜN HİÇBİR ŞEY YAPAMADIK'

Türkiye A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, maça dair değerlendirmesinde "Belki enerjimiz yetmeyebilir ama mental olarak hazır olmamız lazımdı. Çok temposuzduk. Devre arasında da söyledim" dedi. Sarıca şöyle devam etti:"Takım iyi oynamadı. Çekya bugün takım oyununun örneğini gösterdi. Biz nasıl 2 gün önce gösterdiysek onlar da bugün gösterdi. Oyun disiplininden de koptuk, çok üzgünüm. Takım halinde durmamız lazımdı. 2 gün önce tarihi bir olaya imza atacaktık ama bugün hiçbir şey yapamadık."Türkiye, grupta oynanan ilk maçta Japonya'yı 86-67 mağlup etmiş, uzatmaya giden ikinci maçta ise turnuvanın favorileri arasında yer alan ABD'ye son anda 93-92 yenilmişti.