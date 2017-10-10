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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Türkiye, 2 ABD'li sporcunun ülkeye girmesini yasakladı

Fenerbahçe maçı için Türkiye'ye gelecek olan Rus ekibi Nadejda Orenburg'un kadrosunda yer alan 2 ABD'li basketbolcu, sınırdan geçemeyecek

Türkiye, 2 ABD'li sporcunun ülkeye girmesini yasakladı

Fenerbahçe maçı için Türkiye'ye gelecek olan Rus ekibi Nadejda Orenburg'un kadrosunda yer alan 2 ABD'li basketbolcu, sınırdan geçemeyecek

10 Ekim 2017 Salı 15:29
Türkiye, 2 ABD'li sporcunun ülkeye girmesini yasakladı
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ANKARA ile  Washington arasındaki vize gerginliği sürerken, Rus 'Nadejda Orenburg'  basketbol kulübünde forma giyen 2  ABD'li basketbolcunun  Türkiye'ye girişi yasaklandı.

Rus basınına konuşan 'Nadejda Orenburg'  basketbol kulübünün Başkanı Oleg Hramkin "Türk yetkililer  ABD'li Emma Cannon ile Brionne Jones'un girişini yasakladı. Resmi sebep  Türkiye ile  ABD arasındaki ilişkilerde ani bozulma. Kulüp iki kilit oyuncusu olmadan sezona başlayacak" ifadelerini kullanıldı.

"İKİ OYUNCUMUZ OLMADAN DA KAZANIRIZ"

Hramkin, durumun 'skandal' olduğunu vurgularken,  Avrupa Ligine iki basketbolcu olmadan başlayacaklarını ancak buna rağmen kazanacaklarını söyledi.

Nadejda ile  Fenerbahçe kadın  basketbol takımları arasındaki  Avrupa Ligi başlangıç maçı 11 Ekim'de gerçekleştirilecek.  ABD'nin  Türkiye'den vizeleri durdurmasının ardından  Türkiye de aynı adımı atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDVize KriziSporFenerbahçe
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