Türkiye, 2 ABD'li sporcunun ülkeye girmesini yasakladı

ANKARA ile Washington arasındaki vize gerginliği sürerken, Rus 'Nadejda Orenburg' basketbol kulübünde forma giyen 2 ABD'li basketbolcunun Türkiye'ye girişi yasaklandı.

Rus basınına konuşan 'Nadejda Orenburg' basketbol kulübünün Başkanı Oleg Hramkin "Türk yetkililer ABD'li Emma Cannon ile Brionne Jones'un girişini yasakladı. Resmi sebep Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde ani bozulma. Kulüp iki kilit oyuncusu olmadan sezona başlayacak" ifadelerini kullanıldı.

"İKİ OYUNCUMUZ OLMADAN DA KAZANIRIZ"

Hramkin, durumun 'skandal' olduğunu vurgularken, Avrupa Ligine iki basketbolcu olmadan başlayacaklarını ancak buna rağmen kazanacaklarını söyledi.

Nadejda ile Fenerbahçe kadın basketbol takımları arasındaki Avrupa Ligi başlangıç maçı 11 Ekim'de gerçekleştirilecek. ABD'nin Türkiye'den vizeleri durdurmasının ardından Türkiye de aynı adımı atmıştı.