Turkish Airlines Pro-Am sona erdi: Alanyalı turizmci Üçdan şampiyon oldu!

TURKISH Airlines Open Golf Turnuvası öncesi dün oynanan Pro-Am turnuvası tamamlandı. Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde oynanan turnuvada 1 profesyonel ve 3 amatör oyuncudan oluşan 26 takım zirveye çıkmak için mücadele etti. Dünyanın en iyi ilk 10 golfcüsü arasında gösterilen Belçikalı oyuncu Thomas Pieters ile Ramazan İnce, Sabri Ünver ve Ramazan Üçdan'dan oluşan Rolex 1 takımı turnuvayı eksi 40 ile tamamlayıp birinci oldu. 2018 Britanya Açık şampiyonu İtalyan Francesco Molinari'nin profesyonel olarak yer aldığı Spor Toto 1 takımı turnuvada ikinci sırayı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Bekir Kara ve İrlandalı amatör oyuncu Tom Muldoon'un da yer aldığı takım turnuvayı eksi 39 ile tamamladı. Belçikalı Nicolas Colsaerts'ın profesyonel oyuncu olarak yer aldığı Özgür Cem Can, Firdovsi Gumbatov ve Süleyman Abay'dan oluşan Rolex 2 takımı toplamda eksi 34 ile üçüncülük kürsüsüne çıktı. Turkish Airlines Pro-Am'de dereceye giren son takım TGF 2 takımı oldu. İspanyol profesyonel Adri Arnaus'la birlikte Erol İslamoğlu, Hakkı Akil ve Feyzi Tecellioğlu'ndan kurulu ekip turnuvayı eksi 30 ile tamamladı. 12. çukurda en uzun vuruşları yapan Ayşen Erdoğan ve Faisal Khan, 'longest drive' kupalarının sahipleri olurken, sekizinci çukurda bayrağa 1.51 metre yaklaşan Emre Bahtoğlu da 'nearest to the pin' kupasını kazandı. İkinci çukurda 'hole in one' yapan Türk golfünün emektar isimlerinden Muzaffer Çapkınoğlu, Türk Hava Yolları tarafından Avrupa ülkelerine gidiş geliş business class biletle ödüllendirildi. Turkish Airlines Pro-Am'in ödül töreni Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde gerçekleştirildi. Dereceye giren takımların oyuncularına kupalarını Avrupa Turu CEO'su Keith Pelley, Türk Hava Yolları Etkinlik Müdürü Hatice Girgin, Rolex Global Sponsorluklar Direktörü Laurent Delaney ve Turkish Airlines Open Turnuva Direktörü Miguel Viador tarafından verildi.