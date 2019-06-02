 Türk futbolunda yeni dönem başlıyor

İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Şubası yeni seçilen TFF Başkanı Nihat Özdemir'i tebrik etti. Özgür Subaşı konuya ilişkin yaptığı açıklamada ‘Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu’nda tek listeyle yapılan genel kurulda Nihat Özdemir başkanlığa seçildi. Nihat Özdemir ve yönetim kurulunda bulunan ve Amatör Spor Camiasının içinden Gelen Spor Genel Bakan Yardımcısı Mehmet Baykan İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (İASKF) ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Genel Başkanı Ali Düşmez hayırlı olsun Türk futbolunda yeni sayfa açıldı’ dedi.