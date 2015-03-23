türker cezalı

maçı sonrası milli maçlar nedeniyle haftasonu liglerde maç oynanmayacak. Milli maç arası nedeniyle ALBİMO Alanyaspor'lu futbolculara 3 gün izin verildi. Takım Salı günü tesislerde toplanacak ve 5 Nisan'da oynayacağı Bolu maçı hazırlıklarına başlayacak. Osmanlı maçında 4. sarı kartını gören Türker, Bolu maçı öncesi cezalı duruma düştü. Sakatlığı nedeniyle iki hafta takımdan uzak kalan Özgür'ün Bolu maçına kadar oynayacak duruma gelmesi bekleniyor.

OSMANLI maçı sonrası milli maçlar nedeniyle haftasonu liglerde maç oynanmayacak. Milli maç arası nedeniyle ALBİMO Alanyaspor'lu futbolculara 3 gün izin verildi. Takım Salı günü tesislerde toplanacak ve 5 Nisan'da oynayacağı Bolu maçı hazırlıklarına başlayacak. Osmanlı maçında 4. sarı kartını gören Türker, Bolu maçı öncesi cezalı duruma düştü. Sakatlığı nedeniyle iki hafta takımdan uzak kalan Özgür'ün Bolu maçına kadar oynayacak duruma gelmesi bekleniyor.

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