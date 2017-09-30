Turkcell Gelibolu Maratonu heyecanı başlıyor

TURKCELL'İN ana sponsorluğunda bu yıl üçüncüsü düzenlenecek, Türkiye’nin ‘Barış’ temalı ilk ve tek maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu, ‘Barış için Koşuyoruz’ sloganıyla yarın gerçekleşecek. Yaklaşık 10 bin kişinin katılması beklenen organizasyonda maraton, yarı maraton, 10 km koşusu ve halk koşusu mücadeleleri olacak.

Geçen sene Çanakkale’ye Mektuplar Projesi’ndeki cevaplanmış mektuplara verilen yanıtlar ve Turkcell Gelibolu Maratonu’nda yer alan katılımcılar anısına dikilen fidanlarla oluşturulan Turkcell Barış Ormanı, bu sene biraz daha büyütülecek. Geçen sene Güzelyalı Bölgesi’nde çıkan yangında büyük hasar gören çamlık bölgeye 10 bin fidan dikilerek oluşturulan Turkcell Barış Ormanı’na, 10 bin fidan daha dikilecek. Ayrıca, geçen yıl Morto Koyu’na dikilen sembolik fidanın yanına 3. Turkcell Gelibolu Maratonu’nda bir fidan daha dikilecek.

Ödül töreni 13.00’te

Turkcell Gelibolu Maratonu’nda profesyonel atletlerin katılacağı 42 kilometrelik parkur, Morto Koyu’ndaki start noktasından başlayacak. Saat 09.30’da başlayacak yarışta katılımcılar Alçıtepe Köyü’nden geri dönerek parkurda iki tur atacak ve yine Morto Koyu’ndaki finiş noktasına gelecek. Yarı maraton ise saat 10.00’da yine Morto Koyu’nda başlayacak. Sporcular, maratondaki parkurunda bir tur atıp finişe gelecek. 10 kilometrelik koşu ise saat 10.45’te aynı noktadan başlayacak. Fransız Anıtı ve Redoubt İngiliz Mezarlığı’ndan geçecek katılımcılar, Morto Koyu’nda yarışı noktalayacak. Büyük katılımın beklendiği halk koşusu ise, saat 11.00’de Morto Koyu’ndan başlayacak ve 5 kilometre uzunluğunda olacak. Tüm yarışmacıların ve halkın katılımı ile ödül töreni saat 13.00’te gerçekleştirilecek.

Nouma ve Burcu Esmersoy da barış için koşacak

Turkcell Gelibolu Maratonu’na bu sene Dünya Şampiyonu atletimiz Mizgin Ay, radyo programcısı Kadir Çöpdemir, eski futbolcu Pascal Nouma, sunucu Burcu Esmersoy ve Ceyhun Yılmaz da katılacaklar.

Maraton, tüm TV+ izleyicilerine açık

Turkcell Gelibolu Maratonu’na katılacakları bu sene iki de sürpriz bekliyor. Organizasyonu Turkcell’in hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen, dünyanın en güzel televizyonu TV+’tan canlı yayınlanacak ve tüm TV+ izleyicilerine açık olacak. Ayrıca bu sene maraton için Turkcell’in yeni nesil anlık mesajlaşma uygulaması BiP’te de özel bir kanal açıldı. Katılımcılar bilgi akışını bu kanal üzerinden takip edebilecekler.

Ayrıca Turkcell, sporcular için Türkiye’nin en zengin müzik arşivlerinden birine sahip dijital müzik platformu fizy’de, geçen yıl olduğu gibi ‘Turkcell Gelibolu Maratonu Playlist’leri oluşturdu. Koşucuların parkurun keyfini müzik eşliğinde çıkarmaları için maratona katılanlara özel kulaklıklar dağıtacak ve koşuculara ücretsiz fizy tanımlayacak olan Turkcell, biri yabancı bir de yerli olmak üzere iki playlist hazırladı.