"Türk vatandaşlığı için başvuru yaptım"

GEÇEN sezonun ortasında Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan Aatif, Karadeniz ekibinde çok hayati bir görev aldığını belirtirken, "Sezon ortasında çok zor durumda olan bir ekibe transfer oldum. Düşme potasındaydılar ve 12 puanları vardı. Bana verilen görev çok hayati bir görevdi. Kaptanlığı teklif ettiklerinde çok etkilendim. Rizespor'da elimden geleni yaptım. Saha içinde, saha dışında takım olarak ve kişisel olarak çok iyi bir sezon geçirdik" ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır Türkiye'de form giyen Aatif, birlikte çalıştığı teknik direktörler için ise şunları söyledi:

"Çalıştığım hocalar arasında seçim yapmam, hepsinin bana faydaları oldu. Kariyerimde önemli noktalara değindiler. Rıza Çalımbay ile başlayalım. Bana güvendi ve beni Bulgaristan'dan Sivasspor'a getirdi. Sonrasında takımın başına Mesut Bakkal geldi ve onun da takımı motive edici konuşmalarını ve takımın arkasında duruşunu unutamam. Aykut Kocaman'dan da bahsetmek istiyorum o da her şeyin en iyisini hak eden bir hoca. Bana çok şey kattı. Onun da kariyerinde büyük başarılar yaşamasını diliyorum. Son olarak da Okan hoca var. Takımımda kadro dışı kaldığım bir dönemde bana güvenip transfer ederek takım kaptanlığını da bana verecek kadar güvendiyse bana çok şey katmıştır. Hayatımın önemli anlarından biri de onun bana kattığı tecrübe ve motivasyondur. Aralarında seçim yapamam ama bana kattıkları birçok şey oldu."

"TÜRK VATANDAŞLIĞI İÇİN BAŞVURU YAPTIM"

Geçen sezon Türk vatandaşlığı için başvuru yaptığını söyleyen Faslı oyuncu, "Ben bu ülkede kendimi çok iyi hissediyorum. 7 senedir buradayım. Futbolu bıraktıktan sonra burada yaşamak istiyorum. Ben dahil ailem çok iyi Türkçe konuşuyor. Vatandaşlık konusunda Rizespor bana çok yardımcı oldu, onlara teşekkür ediyorum. Müslüman bir ülke olduğu için kendimi kalben buraya bağlı hissediyorum. Umarım en kısa sürede sonuçlanır" diye konuştu.

"FENERBAHÇE YÖNETİMİYLE GÖRÜŞ AYRILIKLARIMIZ OLDU"

Fenerbahçe'de geçirdiği süreci anlatan Aatif, DHA'ya yaptığı özel açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"İlk yılım adaptasyon süreciyle geçti ama genel anlamda fena değildi. 2'nci yıl ise benim açımdan her şey iyi geçti, ligi 2'nci sırada bitirdik ama 3'üncü yılımda takımda teknik direktör, başkan dahil olmak üzere bir çok şey değişti. Ben, Nabil ve Volkan, yönetimle görüş ayrılıkları yaşadık ve kadro dışı kaldık. Ocak ayında tekrar takıma çağrıldım. Daha sonra Rizespor'dan bir teklif geldi. Fenerbahçe'den ayrılıp Rizespor'a gitmek gerçekten zor bir karardı. Çaykur Rizespor'a gitmenin şahsım adına ne kadar doğru bir karar olduğunun farkına sonradan vardım. Fenerbahçe için hiç bir zaman kötü bir düşüncem yok. Güzel anılarım var orada. Türkiye'nin en güzide takımlarından biri, onlara başarılar diliyorum."