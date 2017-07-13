Türk takımlarını peşine taktı

İTALYA Serie A ekiplerinden Bologna forması giyen Anthony Mounier'in, başta Bursaspor olmak üzere birçok Süper Lig ekibinin takibine girdiği belirtildi.Fransız basınında yer alan haberlere göre 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunu, içlerinde Bursaspor'un da olduğu birçok Süper Lig ekibi kadrosuna katmak istiyor.Geçtiğimiz sezonun yarısını Atalanta'da kiralık olarak geçiren Fransız futbolcu, forma giydiği 13 maçta 2 gole imzasını attı.