Türk taekwondoculardan 7 madalya

ANTALYA'DA 66 ülkeden 2 bin 94 sporcunun mücadele ettiği 4'üncü WT Başkanlık Kupası heyecanı beşinci gün müsabakalarıyla devam etti. Beşinci günde büyük bayanlar kategorisinde müsabakalar yapılırken, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için iddialı isimler mücadele etti. 8 sıklette yapılan müsabakalarda bayan taekwondocular 4'ü altın, 2'si gümüş ve 1'i bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için 20 puan veren organizasyonda 46 kiloda Ruhat Akalın, 49 kiloda Merve Dinçel, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ve 62 kiloda İrem Yaman altın madalya kazandı. 53 kiloda Zehra Döşüçukur ve 73 kiloda Nafia Kuş'un gümüş madalya elde ettiği organizasyonda, 57 kiloda Tuğba Yılmaz bronz madalyanın sahibi oldu.

İREM YAMAN: "EN BÜYÜK AMACIM OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU"

Avrupa ve dünya şampiyonu milli taekwondocu İrem Yaman, 2019 yılına iyi başladığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu müsabakalar asıl amacımıza ulaşmamız yolunda çok önemli. Kendimi geliştiriyorum ve yeniliyorum. Bu sene Dünya Şampiyonası var. İkinci kez dünya şampiyonu olmak ve bunu başaran ilk Türk kadın taekwondocu olmak istiyorum. En büyük amacım olimpiyat şampiyonluğu. Bu doğrultuda burada kazandığımız puanlar çok önemli" ifadelerini kullandı

MERVE DİNÇEL: "AMACIM DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA ÜLKEMİ TEMSİL EDEBİLMEK"

Genç taekwondocu Merve Dinçel ise şöyle konuştu: "Çok mutluyum. Çalışmalarımın karşılığını almaya başladım. Amacım Dünya Şampiyonası'nda ülkemi temsil edebilmek. Önümde birçok hedef var. İleride adımın en iyi şekilde hatırlanmasını istiyorum. Ali Şahin hocamla birlikte bu hedeflerime yürüyeceğime inanıyorum."

4'üncü WT Başkanlık Kupası'nın son gününde büyük erkekler kategorisinde müsabakalar yapılacak.

