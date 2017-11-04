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Türk hocadan flaş karar! Teknik direktörlüğü bıraktı

Galatasaraylı efsane futbolcu Tugay Kerimoğlu, Türk teknik adamlara güvenin azaldığını belirterek, "Bundan böyle Türkiye'de teknik direktörlük yapmak istemiyorum" dedi

Türk hocadan flaş karar! Teknik direktörlüğü bıraktı

Galatasaraylı efsane futbolcu Tugay Kerimoğlu, Türk teknik adamlara güvenin azaldığını belirterek, "Bundan böyle Türkiye'de teknik direktörlük yapmak istemiyorum" dedi

04 Kasım 2017 Cumartesi 15:07
Türk hocadan flaş karar! Teknik direktörlüğü bıraktı
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GALATASARAYLI eski futbolcu  Tugay Kerimoğlu, kariyeri hakkında NTV Spor'a özel açıklamalar yaptı.  Galatasaray'ın ve Türk futbolunun değerli isimlerinden  Tugay Kerimoğlu, kariyeri hakkında önemli bir karar aldı.

Kerimoğlu, NTV Spor'a yaptığı açıklamada, "Bundan böyle  Türkiye'de teknik direktörlük yapmak istemiyorum" dedi.

"TÜRK TEKNİK ADAMLARA GÜVENİLMİYOR"

Futbolda son dönemde oluşan ortamın ve Türk teknik direktörlere olan güvenin azalmasının bu kararı almasında etkili olduğunu söyleyen Kerimoğlu, "Bize güvenilmeyen böyle bir dönemde daha fazla teknik direktörlük yapmayı düşünmüyorum. Yetkililer bile Türk teknik adamlara güvenmiyorsa, devam etmenin bir anlamı yok" şeklinde konuştu.

MANCHESTER CİTY ALTYAPISINDA ÇALIŞMIŞTI

Galatasaray,  Glasgow Rangers ve  Blackburn Rovers'ta forma giyen Kerimoğlu, 2009 yılında futbolculuk yaşantısını noktalamıştı.  Manchester City kulübü altyapısında çalıştıktan sonra  Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan Kerimoğlu, bir dönem de  Şanlıurfaspor kulübünde teknik direktör olarak görev yapmıştı

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Anahtar Kelimeler:
Manchester CityGalatasarayTürkiyeTugay KerimoğluSpor
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