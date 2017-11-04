Türk hocadan flaş karar! Teknik direktörlüğü bıraktı

GALATASARAYLI eski futbolcu Tugay Kerimoğlu, kariyeri hakkında NTV Spor'a özel açıklamalar yaptı. Galatasaray'ın ve Türk futbolunun değerli isimlerinden Tugay Kerimoğlu, kariyeri hakkında önemli bir karar aldı.

Kerimoğlu, NTV Spor'a yaptığı açıklamada, "Bundan böyle Türkiye'de teknik direktörlük yapmak istemiyorum" dedi.

"TÜRK TEKNİK ADAMLARA GÜVENİLMİYOR"

Futbolda son dönemde oluşan ortamın ve Türk teknik direktörlere olan güvenin azalmasının bu kararı almasında etkili olduğunu söyleyen Kerimoğlu, "Bize güvenilmeyen böyle bir dönemde daha fazla teknik direktörlük yapmayı düşünmüyorum. Yetkililer bile Türk teknik adamlara güvenmiyorsa, devam etmenin bir anlamı yok" şeklinde konuştu.

MANCHESTER CİTY ALTYAPISINDA ÇALIŞMIŞTI

Galatasaray, Glasgow Rangers ve Blackburn Rovers'ta forma giyen Kerimoğlu, 2009 yılında futbolculuk yaşantısını noktalamıştı. Manchester City kulübü altyapısında çalıştıktan sonra Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan Kerimoğlu, bir dönem de Şanlıurfaspor kulübünde teknik direktör olarak görev yapmıştı