Türk hakemin skandalına ilk yorum: Çok ciddi ceza alacak

AVRUPA Ligi'nde Steaua Bükreş-Hapoel Beer Sheva maçında skandal bir karara imza atan Halis Özkahya'nın performansını yorumlayan FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli, MHK'ya yüklendi. Halis Özkahya'nın ciddi ceza alacağını belirten Selçuk Dereli, MHK'nın basiretsiz davrandığını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda Steaua Bükreş-Hapoel Beer Sheva maçını yöneten FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, ev sahibi ekibin net bir penaltısını görmeyerek maçın skoruna etki etti. Steaua Bükreş kanadından sert eleştirilere maruz kalan Halis Özkahya'nın Avrupa'daki kariyerinin sona ereceği şeklindeki iddialara, FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli açıklık getirdi. Türk hakemlerinin halini gösteren bir pozisyon izlediklerini söyleyen Selçuk Dereli, Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) basiretsiz davranmakla eleştirdi.

"TÜRK HAKEMLERİ AVRUPA'DA DÖKÜLÜYOR"

Halis Özkahya'nın Avrupa kariyerinin bir maçla son bulmayacağını belirten Selçuk Dereli "Ancak çok ciddi ceza alır. Net bir ihlal var. Üstelik pozisyon çizgi hakeminin gözü önünde gerçekleşiyor. Pozisyonu dikkatli izlediğimizde çizgi hakemi 10 metre mesafede… Halis Özkahya'nın durduğu yer de yanlış… Türk hakemlerinin hem Türkiye'de hem de Avrupa'da hali ortada… Dökülüyorlar" dedi.

"MHK BAŞARISIZ HAKEMLERİ KIZAĞA ÇEKMELİ"

Merkez Hakem Kurulu'nu da eleştiren Selçuk Dereli şunları söyledi:

"MHK basiretsiz. Başarılı hakemlere görev verip başarısızları kızağa çekmesi gerekiyor. Ancak bunu yapmıyorlar. Kabiliyeti varsa yukarılara getirilmesi gerekiyor. Kabiliyeti olmayan hakemlere ise görev verilmemeli… Ancak alttan hakemler siyasetle geliyor. Adamı olan getiriliyor."

TRABZON'DAKİ PERFORMANSI DA ELEŞTİRİLMİŞTİ

Halis Özkahya'nın UEFA Avrupa Ligi maçından hemen önce yönettiği Trabzonspor-Galatasaray maçında da performansı eleştiri konusu olmuştu. Halis Özkahya'nın zorlu maçta verdiği ve vermediği kararlar tartışılmıştı. Halis Özkahya, özellikle Bero'nun Fernando'ya yaptığı sert harekete sarı kart dahi çıkarmaması tepki çekmişti. Halis Özkahya, karşılaşmada Olcay Şahan, Feghouli ve NDiaye'ye kırmızı kart göstermişti.