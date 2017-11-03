Türk hakem, son yılların en büyük hatasını yaptı

UEFA Avrupa Ligi'nde FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği Steaua Bükreş - Hapoel Beer Sheva mücadelesinde inanılmaz bir hakem hatası yapıldı. Bükreş atağında boş kaleye giden topu Dor Elo, kale çizgisinde eliyle kesti.
Hakem Halis Özkahya net penaltı pozisyonunu atladı. Romanya ekibi şiddetli itirazlarda bulunsa da karar değişmedi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu.
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