Türk futbolunun köklü kulübü, Ruslara satılıyor

MAYIS ayındaki son kongrede 54 milyon 576 bin TL bulunan Karşıyaka'da futbol şubesinin şirketleşmesi mali kongrede oylanacak. Bir Rus şirketinin futbol A.Ş.'yi emanet edeceği Hagi ve Popescu İzmir'e geldi.
15 KASIM'DA MALİ KONGRE OLACAK
Kulüp tüzüğünün 13. maddesine göre yönetime futbol şubesinde şirketleşme yetkisi verilirse çalışmalar hemen başlayacak. Karşıyaka camiası 15 Kasım Çarşamba günü mali kongre yapacak. Şirketleşmenin gerçekleşmesi halinde Karşıyaka'ya talip olduğu iddia edilen Rus şirketinin futbol A.Ş'yi emanet edeceği Rumen futbol adamları Hagi ve Popescu dün İzmir'e geldi.
GALATASARAY'IN UNUTULMAZLARI OLDULAR
Galatasaray'a UEFA ve Süper Kupa kazandıran efsane yıldızlar sabah uçağıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi. İkiliye KSK Başkanı Mutlu Altuğ özel araç yolladı. Hagi ve Popescu kendileri karşılayanlarla birlikte kentte temaslarda bulundu.
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