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Türk futbolunun köklü kulübü, Ruslara satılıyor

Rus şirketine satışı gündemde olan Karşıyaka'nın futbol şubesini yönetecek Hagi ile Popescu, İzmir'e geldi

Türk futbolunun köklü kulübü, Ruslara satılıyor

Rus şirketine satışı gündemde olan Karşıyaka'nın futbol şubesini yönetecek Hagi ile Popescu, İzmir'e geldi

13 Kasım 2017 Pazartesi 14:59
Türk futbolunun köklü kulübü, Ruslara satılıyor
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MAYIS ayındaki son kongrede 54 milyon 576 bin TL bulunan  Karşıyaka'da futbol şubesinin şirketleşmesi mali kongrede oylanacak. Bir Rus şirketinin futbol A.Ş.'yi emanet edeceği  Hagi ve  Popescu  İzmir'e geldi.

15 KASIM'DA MALİ KONGRE OLACAK

Kulüp tüzüğünün 13. maddesine göre yönetime futbol şubesinde şirketleşme yetkisi verilirse çalışmalar hemen başlayacak.  Karşıyaka camiası 15 Kasım  Çarşamba günü mali kongre yapacak. Şirketleşmenin gerçekleşmesi halinde  Karşıyaka'ya talip olduğu iddia edilen Rus şirketinin futbol A.Ş'yi emanet edeceği Rumen futbol adamları  Hagi ve  Popescu dün  İzmir'e geldi.

GALATASARAY'IN UNUTULMAZLARI OLDULAR

Galatasaray'a UEFA ve Süper Kupa kazandıran efsane yıldızlar sabah uçağıyla  İzmir  Adnan Menderes Havalimanı'na indi. İkiliye KSK Başkanı Mutlu Altuğ özel araç yolladı.  Hagi ve  Popescu kendileri karşılayanlarla birlikte kentte temaslarda bulundu.

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HagiPopescuİzmirTürk Futbolu
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