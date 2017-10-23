Türk futbolcunun son hali şaşkına çevirdi

TFF 1. Ligde Giresunspor, evinde kötü gidişatını sürdüren Manisaspor'la karşılaştı. Karşılaşma, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona ererken Trabzonsporlu eski futbolcu Aykut Demir'in son hali şaşkına çevirdi.
SAKALLARINI İYİCE UZATMIŞ
Bordo-mavili takımda forma giyerken cemaate girdiği söylenen Aykut Demir'in sakallarını uzatması dikkatlerden kaçmadı.
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