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Türk futbolcunun son hali şaşkına çevirdi

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Aykut Demir, Giresunspor'un oynadığı maçtaki sakallı görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Türk futbolcunun son hali şaşkına çevirdi

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Aykut Demir, Giresunspor'un oynadığı maçtaki sakallı görüntüsüyle şaşkına çevirdi

23 Ekim 2017 Pazartesi 10:57
Türk futbolcunun son hali şaşkına çevirdi
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TFF 1. Ligde  Giresunspor, evinde kötü gidişatını sürdüren  Manisaspor'la karşılaştı. Karşılaşma, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona ererken Trabzonsporlu eski futbolcu  Aykut Demir'in son hali şaşkına çevirdi.

SAKALLARINI İYİCE UZATMIŞ

Bordo-mavili takımda forma giyerken cemaate girdiği söylenen  Aykut Demir'in sakallarını uzatması dikkatlerden kaçmadı.

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Türkiye Futbol FederasyonuBordo Mavili TakımAykut DemirGiresunsporTrabzonspor
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