Turizmciler bu turnuvada buluşacak

ALANYA Yiyecek ve İçecek Yöneticileri Derneği (AYİYDER), Payallar'da bulunan Özkan Halı Saha Tesisleri tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Turizm Kupası Halı Saha Turnuvası'na sponsor oldu. Bu yıl turizm acenteleri arasında gerçekleşecek olan para ödüllü turnuvada kayıtların başladığını söyleyen organizatör Mustafa Özkan, yine renkli bir turnuvanın sporseverleri beklediğini söyledi. Turnuvaya katılmak isteyenlerin kendi takımlarını kurarak başvuru yapabileceğini aktaran Özkan "Turnuvada şampiyon olan takıma 2 bin 500, ikinciye 1500 ve daha bir çok sürpriz ödüllerimiz olacak. 7 Ağustos'ta başlayacak olan turnuvamız için son kayıt tarihi ise 30 Temmuz 2017. Turnuvaya kayıt yaptırmak ve bilgi almak isteyenler 0 532 408 00 52 numaralı telefonu arayabilirler" dedi.