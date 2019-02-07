Türel’den Alanyaspor taraftarına 4 otobüs

GÖZTEPE ile ligin 21.haftasında deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor taraftarına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’den tam destek geldi. Taraftarın deplasmana gitmek için istediği 4 otobüse Türel kayıtsız kalmadı ve taraftarın talebini anında yerine getirdi. 10 Şubat Pazar günü saat 16:00’da İzmir’de oynanacak maça, Alanyaspor taraftarları Türel’in tahsis ettiği otobüslerle gidecek. Alanyaspor’un her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Türel 'Alanyasporumuzun ve onu destekleyen taraftarımızın her zaman yanındayız. Sadece bugün değil daima bu desteklerimiz sürecek. Alanyasporumuza başarılar diliyorum.'dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2019, 09:39