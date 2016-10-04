Türel sözünü tuttu

AYTEMİZ Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kulübe takım otobüsü tahsis eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür etti. Yeni takım otobüsünün geçen hafta kulübe teslim edildiğini belirten başkan Çavuşoğlu, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Menderes Türel Alanya'yı ve Alanyaspor'u çok seviyor. Bizi her zaman destekliyor. Yeni takım otobüsü konusunda da kulübümüzden desteğini esirgemedi. Kulübümüze tahsis ettiği yeni otobüsün hayırlı olmasını diliyor ve sayın Türel'e bu desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

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