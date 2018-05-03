Türel maça gelip otobüsü teslim edecek

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un Osmanlıspor'u ağırlayacağı kritik maçta, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de tribünde olacak. Türel, 5 Mayıs Cumartesi saat 18.00'de yapılacak olan törenle Alanyaspor'a söz verdiği otobüsü teslim edecek. Törene tüm vatandaşları ve taraftarları davet eden yetkililer, Osmanlıspor maçında tüm Alanyalı sporseverleri stadyuma beklediklerini söylediler.
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