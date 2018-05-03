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Türel maça gelip otobüsü teslim edecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Aytemiz Alanyaspor'a verdiği otobüs sözünü Osmanlıspor maçı öncesinde yapılacak törenle Alanyaspor'a teslim edecek

Türel maça gelip otobüsü teslim edecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Aytemiz Alanyaspor'a verdiği otobüs sözünü Osmanlıspor maçı öncesinde yapılacak törenle Alanyaspor'a teslim edecek

03 Mayıs 2018 Perşembe 17:06
Türel maça gelip otobüsü teslim edecek
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SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un Osmanlıspor'u ağırlayacağı kritik maçta, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de tribünde olacak. Türel, 5 Mayıs Cumartesi saat 18.00'de yapılacak olan törenle Alanyaspor'a söz verdiği otobüsü teslim edecek. Törene tüm vatandaşları ve taraftarları davet eden yetkililer, Osmanlıspor maçında tüm Alanyalı sporseverleri stadyuma beklediklerini söylediler.

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Son Güncelleme: 03.05.2018 15:24
Anahtar Kelimeler:
Menderes TürelAlanyasporOsmanlısporOtobüs
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