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Türel'den Antalyaspor Başkanı'na jet yanıt

Antalya BŞB Başkanı Menderes Türel, destek göremedikleri için Genel Kurul kararı alan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'e twitter üzerinden cevap verdi

Türel'den Antalyaspor Başkanı'na jet yanıt

Antalya BŞB Başkanı Menderes Türel, destek göremedikleri için Genel Kurul kararı alan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'e twitter üzerinden cevap verdi

15 Kasım 2017 Çarşamba 20:56
Türel'den Antalyaspor Başkanı'na jet yanıt
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ANTALYASPOR Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün destek bulamadığı gerekçesiyle seçimli olağanüstü genel kurula gitme kararını açıklamasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Başkan Türel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Antalyaspor Başkanının destek bulamadığını söyleyerek istifa kararı aldığını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Doğuştan beri Antalyaspor’un taraftarı olmak şerefini taşımış birisi olarak kesinlikle Kırmızı-Beyazlı kulübümüz üzerinden polemiğe girmeyi hiçbir zaman doğru bulmam, ancak destek bulamadığını söyleyen kim olursa olsun şunları hatırlatmayı bir vazife olarak görürüm.

1-  Acaba Türkiye’de hangi kulüp belediye kaynakları ile yaklaşık 50 milyon TL maliyetli, Avrupa’nın en modern çağdaş ve görkemli tesisine sahip olmuştur?

2- Türkiye’de hangi kulüp Belediye Meclis’inden oybirliği ile alınmış karar neticesinde yıllık en az 20 milyon TL sabit gelir kaynağına kavuşturulmuştur?

Daha sayılarını birçok madde sayarak arttırabileceğim desteklerimizi görmezlikten gelenlerin görmesi için değil, hayatını Antalyaspor’a adamış  birisi olarak camiaya hatırlatma için bu açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur.

Saygılarımla.”

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Anahtar Kelimeler:
Genel KurulMenderes TürelAntalya BŞB BaşkanıAntalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk
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