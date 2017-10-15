TUR'da zafer Ulissi'nin

ALANYA'DAN başlayan 53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda final etabının startını, Kurtköy'deki Intercity İstanbul Park yarış pistinden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. Bisikletçiler, İstanbul etabında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçerek 143,7 kilometrelik parkuru Sultanahmet Meydanı'nda tamamladı. TUR 2017'nin kazananı genel klasman lideri UAE Emirates’ten Diego Armando Ulissi oldu. 4 etabı kazanan Sam Bennett, 6. etabın son sprint kısmında kaza yaparak yerde kalınca, final etabının galibi Trek–Segafredo takımından Edward Theuns oldu, Tour 2017'nin 166 kilometrelik parkurda yapılan Selçuk-İzmir arasındaki 5. etabında Türk bisikleti için unutulmaz anlar yaşanmıştı. Son 1 kilometrede müthiş bir atak yapan Türkiye Milli Takımı’ndan Ahmet Örken, 4:06.51’lik derecesiyle ve tekerlek farkı ile ikinci oldu. Bu dereceyle birlikte ilk defa bir Türk bisikletçi, World Tour kategorisindeki bir turda etabın kürsüsüne çıktı. 2. olduğu yarışın ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Örken, "Genel klasmandan çok, etaplarda kürsüye çıkmak için buradayız. Podyumda olabiliyorsak, yarış da kazanabiliriz. Kendimize güveniyoruz. Bu sezon yaptıklarıma ben bile inanamıyorum. Hemen her yarışımda kürsüye çıktım. Torku Şeker ile iyi yarışlara katıldık ve buraya da çok iyi hazırlandık" şeklinde konuştu.