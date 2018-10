TUR'da 'Alanya' skandalı

BU yıl 54'üncüsü düzenlenen ve Alanya etabı dün sabah gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, dünyanın çeşitli ülkelerinden yaklaşık 500 milyon izleyiciye ulaştı. Konyalı Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın organizasyonunda gerçekleşen turun canlı yayınında Alanya adeta sansürlendi. Alanya canlı yayınlar esnasında kendisine sadece 5 saniye yer bulabildi. Sosyal medyada da tepki çeken bu duruma en sert eleştiri Diş Hekimi ve Yeni Alanya Gazetesi köşe yazarlarından Feyzi Açıkalın'dan geldi. Açıkalın "Alanya görüntüsü toplam 5 saniyeyi geçmedi. Ne yazık ki, binlerce denize giren turistiyle Kleopatra Plajı görüntüye giremedi. O zaman neden ortalığı ayağa kaldırdık? Antalya için mi?" diyerek tepkisini dile getirdi. Dün gerçekleşen Konya-Konya etaplarında ise Konya'nın tarihine ilişkin bilgiler verilirken, geniş tanıtımı da yapıldı. Öte yandan Başkan Küçükbakırcı, TUR'un ilk programında Alanya'ya da yer vermemiş, Alanya etabı Alanyalı Dışişleri Bakan Çavuşoğlu'nun müdahalesi sonrası eklenmişti.

'MİLYARLIK FIRSAT KAÇTI'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, TUR'un Alanya'dan başlamamasının büyük bir kayıp olduğunu ifade ederek "Konya-Konya etabıyla başlayan TUR, adeta Konya'nın tanıtım filmine döndü. Ancak her yıl 3-4 milyon turisti ağırlayan Alanya'dan başlayıp Antalya'ya kadar uzanan güzergah kendisine televizyonda 1 dakika yer bile bulamadı. Bizim bu TUR'dan istediğimizi almamız için, Türkiye'nin ihtiyacı olan turizm potansiyelini ve gelirini arttırmamız için bu organizasyonun açılışına veya Alanya-Alanya etabına ev sahipliği yapmamız lazımdı. Milyonluk değil, milyarlık fırsatı kaçırdık. Çok üzüldük" diye konuştu.

'ALANYA'NIN EN TEMEL HAKKIYDI'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Yöre Temsil Kurulu eski Başkanı Suat Çavuşoğlu da "Yıllarca Alanya'nın alnı açık bir şekilde içerisinden çıktığı organizasyonda Alanya'ya ekranlarda 1 dakika bile yer verilmemesi çok büyük bir haksızlık ve ayıp. Alanya bugüne kadar bu organizasyondan hep başarıyla çıktı. Her yıl milyonlarca turist geliyor, tüm Avrupa Alanya'ya hayran ama biz ekim ayında hala denize girilen, tarihi yapı ve dokusuyla herkesin gözünün üzerinde olduğu etaplarında yer aldığımız bir organizasyonda Alanya'yı ekrana çıkartamıyoruz. Eğer bu ülkemizin tanıtımı için önemliyse böyle küçük düşünceler olmamalıydı. Alanya herkesten ve her yerden çok o ekrana çıkmayı, milyonlarca haneye gösterilmeyi hak ediyordu" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 20:55