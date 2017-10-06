TUR 2017'de geri sayım başladı

9 EKİM Pazartesi günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Tur’u takım tanıtımı saat 18.00’de iskele şelale önünde başlayacak. Saat 19.30’da Alanya limanda Gece Yolcuları konseri ile devam edecek.

BAŞKAN YÜCEL’DEN DAVET

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tüm vatandaşları bu heyecan dolu turu izlemeye davet etti. Alanya’nın uluslararası bir çok organizasyona ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Yücel, “Alanya’mız da her yıl birçok ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyoruz. Ülkemizin en önemli spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu bu yıl Alanya – Kemer etabı ile start verilecek. Yarışın kusursuz gerçekleşmesi için Alanya Belediyesi ve diğer kurumlar olarak gereken önlemleri ve tedbirleri aldık. Tüm vatandaşlarımızın trafiğe kapalı yolları tercih etmemelerini ve bu heyecan dolu yarışlara ortak olmalarını bekliyoruz“ dedi. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 10 Ekim 2017 tarihinde Alanya’da başlayacak, 15 Ekim 2017 tarihinde İstanbul’da sona erecek olan 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Alanya – Kemer Etabı İle Start alacak. TUR 2017 startı Alanya da start alıp İstanbul da tamamlanacak. Alanya’nın tüm güzelliklerini gözler önüne serecek yarış, 10 Ekim Salı günü 176.7 kilometrelik Alanya - Kemer Etabı saat 12.25’de İskele Kızılkule Önü’nden (Kızılkule-Anıt Önü-Atatürk Caddesi-Kemer) start alacak.

TÜM DÜNYADA TAKİP EDİLECEK

Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu, 2017 yılında dünyaca ünlü sporcu ve takımların üst düzey mücadelesine sahne olacak 10 Ekim – 15 Ekim tarihleri arasında her etabı canlı yayınlayacak olan TUR 2017 mücadelesinin, TRT’ye ek olarak Eurosport ve Eurosport-2 mücadeleyi HD kalitesinde izleyicilere ulaştıracak. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 120’nin üzerinde ülkede, ulusal ve uluslararası prestijli kanallar aracılığıyla canlı ve banttan yayınlar ile dünya genelinde geniş bir erişim ağına ulaşmaktadır.

İŞTE ETAPLAR

Organizasyonda 13 takımdan 104 sporcu yer alırken, 6 etap sonunda toplam 1026,3 kilometre yol kat edilecek. Turda sırasıyla geçilecek etapların mesafeleri ve katılımcı takımlar şöyle: 1. Etap: Alanya-Kemer (176.7 kilometre), 2. Etap:Kumluca-Fethiye (206 kilometre), 3.Etap Fethiye-Marmaris (128.6 kilometre), 4. Etap: Marmaris-Selçuk (205.3 kilometre), 5. Etap: Selçuk - İzmir (166 kilometre), 6. Etap: İstanbul - İstanbul (143.7 kilometre) ile son bulacak.

ALANYA’DA KAPALI OLACAK YOLLAR

10 Ekim Salı günü 176.7 kilometrelik Alanya-Kemer etabı İskele Balıkçılar Kahvesi önünden saat 12.25'te startı verilecek. Güzergah başlangıcı, İskele Balıkçılar Kahvesi önü, İskele Rıhtım Caddesi, Alanya Belediye Başkanlığı, Mola Kavşağı’ndan sola Antalya istikametine dönüş, Atatürk Caddesi, PTT önü, Grand Zaman, Alaaddin Beach, Öğretmenevi, Keykubat kavşağından sola Antalya’ya dönüş, D400 Karayolu, Konaklı, Payallar, Türkler, Avsallar, İncekum, Okurcalar ve Manavgat’tan sonra etap

Kemer’de son bulacak. Saat 10.00-14.00 arası Kızılkule-Mola Kavşağı-Atatürk Caddesi-Dinek güzergâhı trafiğe kapalı olacak.