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Tuncay Şanlı en büyük hayalini açıkladı

Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, en büyük hayalinin iyi bir teknik adam olup ileride gençleri yetiştirmek ve yeni yetenekler bulmak olduğunu söyledi

Tuncay Şanlı en büyük hayalini açıkladı

Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, en büyük hayalinin iyi bir teknik adam olup ileride gençleri yetiştirmek ve yeni yetenekler bulmak olduğunu söyledi

30 Mart 2018 Cuma 19:02
Tuncay Şanlı en büyük hayalini açıkladı
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SAKARYA Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Engelli  Hizmetleri tarafından Adapazarı ilçesindeki Engelsiz Kafe'de düzenlenen  "Sakarya'nın değerleri 'Engelsiz Yürekler' ile buluşuyor" söyleşisine katılan  Tuncay Şanlı, böyle bir etkinlikte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
 
Etkinlikte engellilerin sorularını yanıtlayan Şanlı, Fenerbahçe'de  oynadığı sırada İngiltere Premier Lig'de forma giymeyi çok istediğini dile  getirerek, "Bırakıp gitmek değil de bir hayalim vardı, Premier Lig'de oynamak.  Onu gerçekleştirmek için gittim ama Fenerbahçeliliğim devam ediyor." dedi.
 
Çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Şanlı, "Mücadelem devam ediyor.  Hiçbir zaman 'Başardım.' demedim, daha iyisi nasıl olur, onun mücadelesini  veriyorum." ifadesini kullandı.
 
Hedeflerinin bitmediğini vurgulayan Şanlı, "En büyük hayalim, iyi bir  teknik adam olup ileride gençlerimizi yetiştirmek, yeni yetenekler bulmak. Tek  isteğim o, olur veya olmaz ama onun mücadelesini vereceğiz." diye konuştu.
 
Süper Lig'deki yabancı oyuncu kontenjanına değinen Tuncay Şanlı,  sözlerini şöyle tamamladı:
 
"Benim zamanımda da sınırlama vardı ama çok fazla Türk oynuyordu.  Sebebi, mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. Yabancı oyuncunun gelmesine asla  karşı değilim. İyi yabancı oyuncu geldiğinde hem ligimizin kalitesi artıyor hem  de genç oyunculara ve diğer oyunculara çok fazla katkı sağlıyor. Şu anda milli  takım düzeyinde baktığımız zaman çok genç arkadaşlarımız var. Yurt dışında  oynayan Enes Ünal, Cengiz Ünder gibi, işte Cenk Tosun gitti, Arda Turan daha önce  oradaydı. İstersek başarabiliriz, bu yabancı sınırlamasıyla olacak bir şey değil.  Altyapılara daha fazla önem vermeliyiz. Günü kurtarmak istediğimiz için en büyük  zorluğumuz o. Kısa vadeli başarılarla bir yere varamıyoruz, o yüzden altyapılara  daha fazla önem vermeliyiz."
 
Söyleşinin sonunda Tuncay Şanlı, engelliler ve aileleriyle fotoğraf  çektirdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Tuncay Şanlı
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