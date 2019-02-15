Tunahan sezonu kapattı

Süper Amatör Küme'deki temsilcilerimizden Payallarspor'da şok bir gelişme yaşandı

Tunahan sezonu kapattı
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KADRO kurmakta sıkıntı çeken sarı siyahlı ekipte Tunahan Ersoy'dan kötü haber geldi. Önceki gün yapılan hazırlık maçında çapraz bağları kopan tecrübeli stoper ve ön liberonun sezonu kapattığı öğrenildi. Yarın deplasmanda Antalya Halspor ile karşılaşacak olan Payallarspor'daki bu gelişme camiada moralleri bozdu. 
 

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