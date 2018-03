Tümer Metin’den sert tepki: ‘Dolarlar hepinizin sülalesine yeter de artar bile’

TÜRK futbolunun yetiştirdiği en önemli yıldızlardan olan Tümer Metin, Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer olması ve askerlik konusuyla ilgili sürekli olarak kendisine yapılan suçlamalar karşısında sessizliğini bozdu.

İşte Tümer Metin’in Instagram hesabından yaptığı o paylaşım;

“Aldığın dolarlar bitti mi?Hangi takımı tutuyorsun?Fenerbahçe transferinden pişmanlığın varmı?Askere gitmemek için Yunanistan’a kaçtın..Sizlere iki kelam sözüm var; her paylaşıma mütemadiyen yazdığınız, zehirinizi akıttığınız, aklınızın yettiğince siteminizi yapıp kahve köşelerinde egolarınızı tatmin ettiğiniz bu ve benzeri sorularınız varya inanın hiç umurumda değil..İzah edeyim,hayatınız sadece Beşiktaş veya Fenerbahçe’den ibaret olabilir lakin benim değil,ben bana bahşedilen bir yeteneğin farkına varıp kendimi o meşakatli yola adamış biriyim ..Bizim iş de(farkındaysan iş dedim, sizlere lafım muhasebeci emlakçı garson vs arkadaşlarım) klasik bir tabir vardır “futbol nankördür” tövbe ben diyemem keza,hayatımda ki herşeyi meşin yuvarlak sayesinde kazandım ama gel gör ki “insanlar nankör” uzun lafın kısası Eminem’in 8Mile filmi final sahnesindeki gibi sizden önce ben söyleyim rahat edin; Beşiktaş’ı tutuyorum evet ama iş ahlakı gereği Türkiye’nin en güzide kulüplerinden olan Fenerbahçe’de iyi hizmet ettiğimi ve tüm camianın takdirini kazandığımı biliyorum(üstelik Beşiktaşlılığımı hiç saklamadan başardım bunu)Beşiktaşlıyım ve bununla gurur duyuyorum bunu değiştirmeye ne senin gücün yeter ne de bir başkasının böyle biline.. pişmanlık konusu; hayatımda “keşkelerin” yerine “iyikileri” koyduğumdan bu yana huzurluyum. Askerlik mevzusu; yaş durumu yüzünden önümde sadece iki yol vardı ya futbolu bırakıp askere gidecek yada yurtdışında futbol hayatımı devam ettirip hayatımızın her döneminde her formadan daha kutsal gördüğümüz milli forma ile kazandığım Euro2008 üçüncülüğü madalyasından vazgeçecektim.”iyiki” gidip o şerefe nail olmuşum(madalyaya her baktığımda dilime bir Edip Akbayram şarkısı dolanır;boşuna çekilmedi bunca acılar)devamında, aktif futbol yaşantım devam ederken tüm ülkede milyonlarca kişiye bahşedilen bedelli askerlik hakkımı elbette kullandım.Ve asıl konu; kabul ediyorum beste müthiş yaratıcı ve Çarşı’ya yakışır cinstendi zaman zaman kendi kendime bile mırıldanırken keyif alırım. Dolarları merak ediyorsunuz hiç endişeniz olmasın hepinizin sülalesine yeter de artar bile. Saygılarımla TM”