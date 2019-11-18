Tümer Metin'den Mesut Özil ile ilgili flaş iddia!
Andorra maçı sonrası Ahmed Kutucu'nun Türkiye'yi seçmesini değerlendiren Tümer Metin, "Devamlı turnuvalara gidebilseydik, Mesut bizi seçebilirdi. Tam sallandığımız, krizde, kaosta olduğumuz bir dönemdi ve kendi tercihiyle Almanya'yı tercih etti." dedi.
ANDORRA maçını değerlendiren TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, daha önce Almanya'yı seçen Mesut Özil ile ilgili de konuştu ve turnuvalara katılmanın önemini vurguladı. Tümer Metin, Mesut Özil'in A Milli Takımımızın kötü dönemine denk geldiği için Almanya'yı seçtiğini söylerken, "Mesut'u bu yüzden kaybettik. Devamlı turnuvalara gidebilseydik, Mesut bizi seçebilirdi. Tam sallandığımız, krizde, kaosta olduğumuz bir dönemdi ve kendi tercihiyle Almanya'yı tercih etti. Oralarda bulunmamız, bu anlamda da önemli" yorumunu yaptı.
"ALMANYA'DAN GELSELER; BU BİZİM BAŞARIMIZ MI?"
Güntekin Onay ise, Türkiye'de yetişen oyuncuların başarılı olmasının önemine dikkat çekerken, "Emre Can gelse, İlkay gelse, haydi bir de Mesut gelse diyelim, biz de Avrupa Şampiyonu olsak, bu bizim başarımız mı? Almanya'da yetişen 11 çocukla Avrupa Şampiyonu olsak, Türk futbolunun başarısı olur mu bu?" dedi.
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